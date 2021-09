El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que no hay en este momento algún interés en el Gobierno de realizar cambios en el gabinete, a pesar de las discrepancias que se han generado dentro del equipo de ministros en los últimos días.

“En este momento el gabinete está sólido, todo el mundo trabajando, cada ministerio trabajando en lo que corresponde. No hay en este momento ninguna motivación o ningún interés de hacer cambios en este momento. Eso es lo concreto”, aseguró en respuesta a la prensa.

VIDEO RECOMENDADO

El cuerpo de Abimael Guzmán fue incinerado a las 3:20 a.m. de este viernes 24 de setiembre, en un procedimiento reservado al que El Comercio pudo acceder.

Durante su discurso tras la inauguración del segundo día del GORE Ejecutivo en Iquitos, Loreto, Bellido Ugarte aseguró que no hay fraccionamiento en el gabinete que preside, por más que hayan opiniones diferentes sobre diversos temas.

Guido Bellido aseguró que los ministros se deben alinear a lo que disponga el presidente Pedro Castillo. (Canal N)

“No es como muchos dicen que hay discrepancias o algo parecido. Que algunos de nuestros ministros tengan una postura A o B eso se va enmendado en función al presidente. Si el presidente dice la línea, todos nos ponemos en esa línea”, aseguró.

Cabe recordar que este martes, se generó una polémica entre Guido Bellido y el vicecanciller Luis Enrique Chávez respecto a la relación de Perú con el gobierno de Venezuela, ya que este último aseguró que no se reconoce ninguna autoridad legítima en el régimen de Nicolás Maduro desde el pronunciamiento del Grupo de Lima desde el 5 de enero de este año.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió el primer ministro en Twitter en respuesta a esas declaraciones.

Pese a esta publicación, hoy Guido Bellido aseguró que las posturas que pueden tener los ministros se toleran y respetan, pero insistió que toda responsabilidad que asumen los ministros no es individual, sino ante el país.

“Las posturas se respetan. Es importante pero lo que marca es el trabajo, el interés que se toma cuando uno asume una determinada responsabilidad porque es de todo el país, ninguna responsabilidad es individual”, manifestó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Este viernes 24 un juzgado en Estados Unidos realizará una importante audiencia por el pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo para que sea juzgado en el Perú por la presunta coima de 35 millones de dólares que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht.