El jefe del Gabinete Ministerial, Antero Flores Aráoz, afirmó hoy que no conoce si el presidente Manuel Merino presentará su renuncia tras la muerte de dos personas durante las masivas protestas contra la vacancia de Martín Vizcarra y el pedido de políticos y precandidatos presidenciales para que salga del cargo. “No tengo la más remota idea”, exclamó en RPP.

“Si se va por supuesto me voy con él”, exclamó, pero dijo que él por no lo puede dejar solo.

“Hay que tener dignidad y yo la tengo, si él se mantiene yo estoy con él, si él se va y renuncia me voy con él, uno tiene que tener lealtad y palabra” exclamó.

“Cuando renuncie el señor Merino y en ese mismo instante me voy”, añadió.

Flores Aráoz dijo que está esperando conversar con Manuel Merino, pero aún no se comunica con él. Dijo que espera que le conteste para tener una reunión con el Consejo de Ministros, “con los que vayan”, en alusión a las diversas dimisiones conocidas en los últimos minutos.

Indicó que solo conoce la renuncia de la ministra de la Mujer, Patricia Teullet.

Cuando se le preguntó por la posición del presidente encargado del Congreso, Luis Valdez, quien pidió la renuncia de Merino, respondió: “tiene que haber gobernanza, no puedes dejar las cosas tiradas”.

“Yo he expresado mi solidaridad con lo que ha pasado y es penoso, pero no me pida que certifique hechos que no los he visto. Estamos haciendo la investigación”, exclamó sobre la muerte de los dos jóvenes.

