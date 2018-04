El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Richard Acuña afirmó que no habrá “ningún tipo de blindaje” de su bancada al parlamentario Benicio Ríos –condenado a siete años de cárcel– luego de que el Poder Judicial remitiera el oficio de requisitoria para su ubicación y captura.

“Como bancada de APP hemos aceptado y acordado sobre todas las cosas no blindar a nadie, pero sí creemos a la vez que se debe respetar el debido proceso”, manifestó.

El legislador señaló que antes de que se realice la captura de Benicio Ríos, como señala la resolución de requisitoria, en el Parlamento se debe aprobar el levantamiento de la inmunidad de arresto al congresista.

“Somos respetuosos al mandato solicitado por el Poder Judicial. Lo único que estamos solicitando es el respeto a los derechos administrativos que le pueda corresponder al mismo parlamentario”, expresó a Canal N.

Richard Acuña señaló que APP respaldará el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Acotó que se han comunicado con el abogado de Ríos, quien les aseguró que el congresista se pondrá a disposición una vez que el Legislativo haya emitido su decisión.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, sostuvo que el Parlamento no ha recibido ninguna solicitud para iniciar el proceso de levantamiento de inmunidad contra el congresista de APP.

“Al día de hoy no existe ningún solo pedido de levantamiento de inmunidad del congresista Ríos. No ha llegado, no es que el Congreso se esté demorando, no es que el Congreso no esté mirando el caso”, enfatizó.



Además, dijo que el reglamento del Congreso señala que la medida procede en el caso de sentencias firmes; es decir, que hayan pasado por todas las instancias correspondientes. Agregó que el caso del Benicio Ríos se determinó en primera instancia.

No obstante, el vocero de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde consideró que, incluso en esa instancia, los parlamentarios deberían ser desaforados hasta que culminen su proceso.

“No podemos permitir de ninguna manera que haya personas sentenciadas en primera instancia; o sea, que ya hay una responsabilidad apelable, pero responsabilidad finalmente comprobada, y que siga compartiendo curul con nosotros, trabajos en las comisiones, etc.”, manifestó.



