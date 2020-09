Apenas iniciado el pleno del Congreso, el legislador Edgar Alarcón, de la bancada de Unión por el Perú (UPP) y presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó tres audios que contienen diálogos entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, con funcionarias del Ejecutivo sobre el caso Richard Cisneros -conocido como Richard ‘Swing’.

En uno de los audios difundidos, se escucha al presidente de la República hablando con Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno; Karem Roca, entonces asistente del despacho presidencial; y una persona adicional que no se identifica, sobre las declaraciones que brindaría ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Este grupo de trabajo inició con las citaciones del caso 'Swing’ el pasado 12 de junio y Roca asistió al Congreso a fines de junio. Sus declaraciones se realizaron en una sesión reservada.

El viernes pasado, el presidente Vizcarra fue invitado por la Comisión de Fiscalización para responder por los nueve contratos entre Richard Cisneros y el Ministerio de Cultura, por el monto total de S/175.400. Sin embargo, bajo un informe del Ministerio de Justicia, el mandatario informó que no estaba en la obligación de acudir por razones diferentes a las que le brinda su investidura.

El martes, el presidente del Congreso, Manuel Merino, instó a Vizcarra a responder las preguntas de la comisión respecto a la investigación del caso ‘Swing’. “Como posición personal yo diría que lo mejor que podría hacer el presidente es darle el espacio, ya sea en Palacio, bajo las condiciones [...] que él pueda establecer o de repente en un balotario de preguntas específicas que él pueda contestarlas. Creo que le haría bien porque es un tema que de alguna u otra manera lo puede involucrar porque las propias declaraciones hechas inicialmente por los personajes que están siendo investigados toman como referencia el nombre del presidente”, señaló.

Luego de esta declaración, el presidente dijo ayer que accedería a responder las preguntas del grupo parlamentario que preside Alarcón por una cuestión de “transparencia”. Indicó que las respondería por escrito y no bajo una cita presencial en la comisión para despejar las dudas de las contrataciones.

En la conversación, el presidente coordina con las funcionarias cuáles serían las declaraciones que brindarían y qué visitas registradas “asumirían”. En total, de acuerdo con el audio, son cinco los ingresos que hizo Richard Cisneros a Palacio de Gobierno, pero solo se hizo el registro de dos.

Mirian Morales: “Hay dos más que lo asumen Mirian Morales, porque fue conmigo, y uno entiendo fue con usted que Karem (Roca) lo está asumiendo”.

Vizcarra: “Entonces, tenemos 5, hay 5 ingresos. Uno para Mirian Morales, otro para Karem, esos dos son los que están registrados".

Morales: “Esos son los únicos registrados en Desamparados. Tenemos tres que no”.

Vizcarra: “Uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Sobre esos, yo no tengo responsabilidad. Sí me reuní, ¿cuántas veces?...o sea 5 veces definitivamente no. Será un par de veces, no es que haya venido con una frecuencia de cada tres o cuatro meses”,

Posteriormente, indica que “hay que ver lo que es. Yo las veces que me he reunido con Cisneros ha sido acá, en esta sala. Yo recuerdo, sí, claramente, una vez, y seguramente una segunda vez. Una tercera vez, tendría que ser muy difícil. Son reuniones tan intrascendentes, ahora son relevantes por la investigación”. El mandatario agrega que “ahora, lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los involucrados, porque ahí está Karem, yo, Mirian y Oscar. Para efectos reales lo que comprueba y formaliza una visita es el registro de ingreso, que eso hay dos. Esto un trámite de una cinta o de un ingreso, pero no formaliza el ingreso en sí, sino el pedido de ingreso. En lo que tendría que decirse es que lo que ingresó fue las dos veces. Las demás, han sido pedidos, solicitudes, pero nunca entró porque no llegó a formalizar porque a quien venía a ver no aceptó la visita. Eso es lo que tendría que pedirse”.

Hacia el final del audio, el presidente declara que “lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto. Todo tiene que ser transparente”.

Este no es el primer cuestionamiento a Vizcarra. Antes de asumir la presidencia, fue designado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski como embajador del Perú en Canadá luego de responder a una interpelación en el Congreso disuelto por el caso Chinchero, cuya adenda defendió en la sesión del Congreso.

Richard Cisneros difundió en sus redes sociales fotos que se tomó con el presidente Martín Vizcarra.





Karem Roca

Karem Roca, quien fue asistente de Martín Vizcarra entre los años 2011-2014, en el Gobierno Regional de Moquegua, y durante su campaña electoral, también trabajó con el mandatario cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del 2016 al 2017. Tras ello, el 2018, fue contratada en Palacio de Gobierno como asistente del despacho presidencial.

En los audios revelados, Roca coordina junto al presidente y Morales en qué sentido irían sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la cual se presentó el 26 de junio, y dio su testimonio bajo juramento. Antes de acudir, declaró a El Comercio que recibió a Cisneros por cortesía: “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”, declaró. Según dijo, no trasladó el pedido a otra área.

Cuando fue citado, el pasado 12 de junio, Richard Cisneros declaró que conversó con Roca sobre “temas de relaciones públicas”. Sin embargo, debido a que ella no tenía injerencia en esos temas, solo lo recibió “por cortesía y el hecho de conocernos desde campaña”.

Un informe de El Comercio reveló los contratos de la empresa familiar del esposo y hermanos de Roca que se firmaron durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua, los cuales ascienden a S/159.618,10.

Durante esa misma gestión, también contrató con el gobierno regional su cónyuge, el arquitecto Edgar Iván Zapata Yactayo. El monto fue de S/19.800. Su hermano Danny Alejandro Roca Luque también fue contratado con el gobierno regional de esa época para temas administrativos por S/10.598,10.





Esta es la sesión del pleno en la que difundieron los audios:









Mirian Morales

Mirian Morales (Foto: Mario Zapata)

Morales, secretaria de Palacio de Gobierno, es otra de las funcionarias protagonistas de los audios revelados. En ellos, participa en la reunión que sostiene en grupo Vizcarra, Roca y un cuarto integrante no identificado. Morales fue señalada como Richard Cisneros como la persona a la que acudió cuando Martín Vizcarra ya ocupaba la presidencia de la República.

Afirmó que se presentó para integrar el grupo de asesores del mandatario y para proponerle un proyecto para darle autonomía al sector deportes del Ministerio de Educación.

Morales, al igual que Roca, también se presentó ante la Comisión de Fiscalización el 26 de junio, en una sesión pública. Ella fue designada como secretaria general del despacho de Vizcarra el 24 de marzo del 2018, y en la audiencia inició su presentación negando cualquier vínculo o relación con el cantante Cisneros.

El círculo de Morales también está involucrado en las indagaciones del Congreso luego de revelarse que su expareja, Jorge Mere Vidal, y la hermana de él, Claudia Mere, brindaron servicios a los ministerios del Vivienda y Transportes y Comunicaciones, respectivamente. En el caso de Claudia Mere, fue contratada para trabajar directamente con Morales cuando era funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reveló Panorama.

Richard Cisneros

El personaje de este entramado, el cantante Richard Cisneros, fue uno de los primeros invitados a la Comisión de Fiscalización del Congreso por los nueve contratos que firmó con el Ministerio de Cultura. De acuerdo con un informe de la contraloría, emitido la semana pasada, se encontró responsabilidad penal en 16 funcionarios del ministerio en el caso relacionado a las contrataciones hechas desde el 2018 hasta el 2020.

Según el informe, el Mincul efectuó pagos indebidos por el monto de S/ 155.400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad ni con el perfil o experiencia debida para la ejecución de las actividades requeridas.

“El Ministerio de Cultura, en los años 2018, 2019 y 2020, contrató al proveedor, a través de nueve órdenes de servicio, en las cuales las áreas usuarios elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuan al objeto de la contratación y sin establecer el perfil mínimo requerido para la contratación; además, consignaron actividades que constituyen funciones inherentes a la entidad, habiendo fraccionado una contratación con el fin de evadir la aplicación de la ley de contrataciones”, indica el documento.

Cisneros fue nuevamente citado a la comisión, pero a través de una carta solicitó la reprogramación de su cita. Sin embargo, en declaraciones anteriores, dijo que conoció a Mirian Morales durante un coctel en Palacio.

“Yo fui a buscar a la señora Mirian Morales porque quise hablar con ella...nosotros nos conocimos en el coctel de celebración del primer gabinete de Vizcarra [2 de abril 2018]. Intercambiamos ideas, estuve en la juramentación también invitado por ser parte de una campaña donde hemos trabajado arduamente. Al conversar con Morales tenía dos proyectos: uno para ser parte del grupo de asesores presidenciales de Vizcarra. Tuvimos una reunión donde le expliqué algo de lo que conocía, de mi experiencia en marketing político, liderazgo transformador, pero no me tomaron porque había que tener un título y eso bloqueó mi trabajo”, dijo Cisneros.

Richard Cisneros en la sede del Ministerio de Cultura.

Edgar Alarcón

A mediados de julio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó dos denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón en base a los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso cuando el legislador ejercía el cargo de contralor general de la República.

La primera acusación constitucional por presunto enriquecimiento ilícito se sustenta en hechos que Edgar Alarcón habría cometido cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. En aquel entonces, se detectó un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24.

La segunda denuncia constitucional contra Alarcón es por el presunto delito de peculado doloso. Según la denuncia, el congresista habría simulado servicios por un monto de S/81,121.73 cuando se desempeñó como contralor.

A mediados de julio, el contralor general de la República, Nelson Shack, dijo que no tolerará ninguna práctica que busque “intimidar” a los auditores, luego de que el congresista Alarcón pidiera detalles laborales y profesionales de “todos los auditores que elaboraron y suscribieron” el informe en su contra sobre sus declaraciones juradas.

Por su parte, Alarcón rechazó las afirmaciones de Shack. “Rechazo tajantemente las afirmaciones vertidas por el contralor Nelson Shack Yalta, quien sostiene de manera tendenciosa que el uso de mi derecho constitucional a solicitar información a través del portal de Transparencia de la Contraloría General de la República es una muestra de hostilidad para los servidores de la Contraloría”, sostuvo en un comunicado.

Un mes después, ante la Comisión de Fiscalización, el contralor Shack reiteró que el presidente de este grupo de trabajo debe inhibirse de cualquier indagación sobre la Contraloría, por encontrarse involucrado en investigaciones en dicha institución de control. Sin embargo, el presidente del Congreso, Manuel Merino, salió en defensa del legislador frente al pedido.

El congresista Alarcón difundió esta mañana tres audios que involucran al presidente Vizcarra. (Foto: GEC)

Otras menciones

El arquitecto Iván Zapata Yactayo es esposo de Karem Roca y fue designado el 26 de junio del 2018 como director de la Oficina de Coordinación Descentralizada; es decir, tres meses después de que Vizcarra asumiera la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El ingreso de Zapata fue firmado por César Figueredo Muñoz, quien hasta la fecha se desempeña como director ejecutivo de Cofropri.

En los audios que se revelaron, Zapata sería mencionado en la conversación que mantienen Karem Roca junto al presidente Vizcarra:

Roca: “¿Usted le quitó la confianza a Iván?”

Vizcarra: “No, yo cuando salió tu reportaje con esto inmediatamente Figueredo...me dijo hay que cortar por lo sano y estoy pidiendo su renuncia. (...) después hablamos contigo y me dijiste que ibas a presentar tu carta de renuncia y no sé cuánto, le dije no le aceptes porque con Karem vamos a ver. Dadas las circunstancias...cada quien al final quiere cambiar la responsabilidad”.

Roca: “¿Iván qué culpa tiene ahí?”

Vizcarra: “Es responsabilidad de su jefe”.

Roca: “Iván no va a renunciar y yo tampoco. Le digo: ustedes porque”.

En otro momento, Karem Roca le indica al presidente que el ministro de Vivienda había pedido la carta de renuncia a su esposo tras las revelaciones en medios de comunicación.

Roca: Usted es mi padre, yo lo he considerado mi padre, pero el ministro le ha pedido la renuncia a Iván a través de Figueredo. El ministro de Vivienda y ha dicho que le ha quitado la confianza a Iván. Iván no va a renunciar, quien se va a ir soy yo.

Vizcarra: No es el ministro, el ministro está ajeno a todo esto. Delante tuyo, para que veas. El ministro no tiene nada que ver.

Roca: Entonces, por qué le echan la culpa al ministro.

Vizcarra: Para que veas que estás llena de odio en tu cabeza.

Roca: No, presidente.

Viczarra: Vamos a ver. Ahora lo metes al ministro.

César Figueredo

En uno de los audios, Vizcarra se comunica con César Figueredo para aclarar el tema del pedido de renuncia del esposo de Karem Roca.

Vizcarra: Aló, César, cómo estás. Aquí estoy en mi oficina con Karem Roca, nuestra común amiga. ella me desliza alguna idea que tienes una presión para sacar a Iván de parte del ministro, ¿el ministro te ha pedido algo?

(...) El ministro no te ha dicho nada al respecto. Ya, perfecto. El ministro está ajeno a todo esto.

(...) ¿Tú que has pensado? Tú actúa y toma la decisión conveniente.

