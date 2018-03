El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, se pronunció a través de Twitter para señalar que, ante la situación difícil que está pasando el país, loe mejor sería pasar por un "cambio democrático".

"En estos momentos difíciles debemos pensar en lo mejor para nuestro país y eso pasa por un cambio democrático", escribió esta mañana el ministro Carlos Bruce.

Minutos antes, el también congresista oficialista redactó otro tuit revisando el trabajo que realizó desde que sumió la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"Los últimos seis meses han sido de intenso trabajo en el sector Vivienda, donde desplegamos nuestro máximo esfuerzo y creatividad para darle casa y agua a los peruanos que más lo necesitan", señaló Carlos Bruce.

Antes de publicar esta nota, El Comercio trató de comunicarse con el ministro Bruce, pero no obtuvo respuesta.

Cabe recordar que el congresista de Peruanos por el Kambio y secretario general del partido oficialista, Salvador Heresi, le pidió al presidente PPK renunciar a su cargo. Caso contrario, aseguró que votará a favor de la vacancia presidencial.

Esta opinión fue criticada por el vocero oficialista, Gilbert Violeta. "A mí en este momento no me parece honesto pedir una cosa así [la renuncia del presidente]. Si un congresista lo quiere hacer le reconozco todo el derecho. Pero por un tema de lealtad y honestidad con el gobierno, a mí no me parece correcto un pronunciamiento de esta naturaleza", comentó desde el parlamento.

