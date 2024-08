La sonrisa que mostró Cueva el último domingo por la mañana a su llegada a Cusco se apagó. La felicidad de los niños que fueron a recibirlo al aeropuerto por una foto o una firma solo será un recuerdo fácil de olvidar. El compromiso que mostró en su primera charla con el técnico Cristian Díaz, su primer entrenamiento, se quedarán en solo en intenciones, en palabras.

La vida de Christian cambió el lunes. O mejor dicho, las consecuencias de sus actos explotaron ese día. Mientras era presentado como refuerzo del club incaico a través de una transmisión en las redes sociales de la institución, su esposa Pamela López, con un timing impresionante, aparecía en televisión para denunciarlo por maltrato físico y psicológico, y hasta intento de feminicidio. Mientras el volante señalaba que su cabeza “está en Cienciano, mi profesión, mis hijos, mis padres y sobre todo en Dios”, López mostraba imágenes en las que era golpeada por su aún esposo, aunque por la noche se filtró la escena completa en la que se le ve a ella también agredirlo. No existe, claro, justificación para ninguno de los dos actos injustificables.

Christian Cueva en su presentación como jugador de Cienciano. Lunes 19 de agosto.

En medio del escándalo, Díaz, su entonces técnico, decidió solo centrarse en el tema futbolístico. Habló de la importancia del volante, de su jerarquía y afirmó que le iba a dar minutos en el partido ante Alianza Lima (se jugó este martes por la noche y acabó con goleada íntima por 3-0) que pudo significar su debut. Incluso ese mismo lunes el futbolista formó parte de la delegación que llegó a Lima para quedar concentrado para el encuentro por la fecha 8 del Torneo Clausura. Cueva, como una mala costumbre adquirida, tuvo que salir escondido del aeropuerto Jorge Chávez, mientras sus compañeros eran asediados por la prensa y protegidos por la policía.

En medio, Cienciano publicó un comunicado informando que iniciaron “el procedimiento correspondiente” y que se pusieron en contacto “con el futbolista y su defensa legal para esclarecer los hechos”. Una publicación a través de sus redes sociales que fue muy criticada porque no mostraba en ese momento una postura firme ante las acusaciones en contra del ‘10′.

Pese a los rumores que circulaban sobre un posible abandono de la concentración, este Diario siempre informó que Christian nunca tuvo esa intención. Metido en su mundo, con la cabeza destrozada de tanto pensar, el jugador intentó conciliar el sueño en un hotel miraflorino donde se hospedó el plantel cusqueño. Estaba ahí también el presidente del club Sergio Ludeña.

Primer comunicado de Cienciano tras la denuncia contra Christian Cueva por violencia familiar. (Cienciano)

Un martes negro para Cueva

“Por ahora todo sigue igual, pero hay que ver cómo cambia, no sé si puedan aguantar la presión”, nos decían el martes por la mañana sobre Cienciano, el único club peruano que sabe lo que es ganar un título internacional pero que en los últimos años no es más que un equipo de media tabla. Christian Cueva continuaba concentrado y Cristian Díaz planificaba, en medio del caos, el encuentro contra Alianza con el volante ofensivo; no como titular, pero sí para tenerlo en cuenta.

Desde el entorno del entrenador argentino nos contaron sobre la incomodidad de Díaz. Le era difícil creer que tenía un par de semanas al mando del equipo y ya estaba metido, aunque no quiera, en un bochornoso escándalo. Pero tenía que seguir, aunque la incertidumbre de saber qué pasará con Cueva le carcomía las ideas. Para cualquier DT del mundo es difícil manejarse en ese contexto.

Pasada la 1 de la tarde, Christian Cueva decidió pronunciarse sobre su situación a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. “La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, empezó diciendo para luego reconocer tener una personalidad compleja y defectos que han sido señalados en repetidas ocasiones. Sin embargo, negó categóricamente ser un abusador, como lo ha señalado su expareja.

Christian Cueva se pronuncia sobre denuncia de agresión hecha por Pamela López | Foto: Instagram

El volante sabía lo que le podía pasar. Presentía que lo podían separar del plantel. Por eso pidió, en dos ocasiones, que lo dejen jugar al fútbol. “Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, señaló primero. “Una vez más ruego que el salvavidas que es para mí el fútbol no se me quite” , agregó.

El jugador también se puso a disposición de someterse a exámenes médicos y psicólogos para demostrar que la situación es más compleja de lo que parece, aunque no buscaba liberarse de sus responsabilidades. Mostró, además, una fotografía del diagnóstico que arrojó una prueba realizada en diciembre de 2023 por el Centro InterContext, en donde se señala que sufre de depresión crónica.

Pero mientras publicaba su “salvavidas”, Cueva no supo que a la par en Cienciano estaban terminando de redactar un comunicado que, minutos más tarde, harían público informando que tomaron la decisión de separarlo “de manera definitiva ”. “Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución”, se logra leer.

Cienciano separó a Christian Cueva del club. (Foto: Cienciano)

Una publicación que sorprendió al futbolista. Este Diario conoció que Christian había conversado minutos antes con el presidente Sergio Ludeña y no le dijo absolutamente nada. Incluso parecía querer apoyarlo. Pero no fue así. Cueva, entonces, se vio obligado a dejar la concentración.

Cienciano en un intento de querer limpiar su imagen ha borrado todas las publicaciones que hicieron alrededor de Christian Cueva. Y el futbolista aún no se ha pronunciado nuevamente. Más allá de sus acciones injustificables, hoy no es el ‘chocolatero’ que se decanta por la cerveza, sino un hombre con depresión crónica que tendrá que buscar ayuda profesional para salir del hoyo en el que está, mientras acepta que, a sus 32 años, posiblemente se le haya acabado la carrera futbolística. Y también, claro, tendrá que asumir sus responsabilidades luego de que la Fiscalía anunciara que abrirá una investigación preliminar en su contra por el delito de agresión. Han sido las peores 24 horas en la vida del ‘10′.