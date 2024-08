Renato Tapia finalmente encontró club. Luego de ser jugador libre desde el 1 de julio -hace 49 días- tras su salida de Celta de Vigo, el volante de la selección peruana firmó el pasaso jueves 15 de agosto por Leganés, recién ascendido a LaLiga de España. Incluso debutó el fin de semana: jugó contados minutos (ingresó a los 88′) en el empate a un gol ante Osasuna como visitante.

Tapia será presentado de manera oficial este martes en una conferencia de prensa que dimensia su categoría. No a cualquiera se le hace. Y llega al Leganés por el proyecto deportivo que le mostraron. El club demoró cuatro años en volver a la primera división española, pero lo hizo siendo campeón de la segunda división. Y, según señalan desde el entorno del jugador, tienen serias ambiciones de ser un equipo competitivo a partir de ahora.

En estos casi 50 días se le relacionó a Renato con muchos clubes. Desde los históricos Boca Juniors de Argentina y Celtic de Escocia, hasta equipos de Arabia Saudí. Sin embargo, terminó llegando a un ascendido del fútbol español, manteniéndose así en la élite del fútbol peruano. Ante ello, El Comercio realizó una encuesta a destacados periodistas deportivos peruanos para que analicen la llegada de Renato Tapia al Leganés.

¿Es un club ideal para continuar su carrera? ¿Por qué nos cuesta tanto migrar a clubes importantes? ¿Volver a Sudamérica era una opción para el? ¿Terminará su carrera en Alianza Lima?

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Cualquier club de primera de España es ideal por el nivel competitivo que tiene. En LaLiga están los mejores jugadores.

2. Hay muchos factores, uno de ellos es que en la posición de Tapia sólo juega uno de once, a un jugador peruano siempre le va costar más.

3. Por ahora no. Él se siente en la posibilidad de seguir en una liga nivel A1.

4. Es más el anhelo del hincha. No sé cuál es el plan de carrera del jugador. Tapia no sabe lo que es jugar en la Liga peruana, va depender del plan de vida que planifique. No lo sé.

Eddie Fleischman- Columnista de El Comercio

1. A estas alturas de su carrera, estar en un equipo de primera división de España, no sé si es ideal, pero es una situación bastante favorable.

2. El futbolista peruano no llega a las ligas más grandes por su pobre formación, física, conceptual y emocional.

3. Siempre puede ser una opción para un jugador de Europa, volver a Sudamérica, pero lo ideal es que sea al final de su carrera y no cuando está en auge.

4. Es muy difícil saber dónde terminará su carrera cuando ni siquiera tiene 30 años.

Rodrigo Morales - Direct TV

1. Mantenerse en La Liga siempre es importante, creo que ahí iba la prioridad.

2. Porque no está bien valorado el jugador peruano a nivel mundial. Alcanzan un nivel alto de competencia recién a una edad avanzada.

3. En mi opinión, mejor es quedarse en Europa.

4. Difícil saberlo, tiene pasaporte comunitario. Lo importante es que pueda mantenerse en la alta competencia la mayor cantidad de tiempo posible.

