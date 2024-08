-¿Cómo han sido estos últimos días tras Paris 2024?

Es una locura todo lo que genera la gente. Creo que los Juegos Olímpicos nos ayudó a conectar a muchos con el deporte peruano, el recibimiento en el aeropuerto fue increíble y desde que he pisado Lima vengo recibiendo demasiado cariño, estoy agradecido por eso.

-¿Esperabas generar tanto cariño en la gente?

No esperaba que fuera así porque antes he estado en muchos campeonatos, varios con muy buenos resultados, pero no generó esto. Esta vez no sé si fue el horario o la prensa que se le dio a los Juegos Olímpicos que hizo todo muy grande. Creo que llegué a conectar con la gente por mi entrega y la forma de darlo todo en mi deporte. Todos esos mensajes que recibí masivamente me daban mucha motivación previo a las competencias, era algo que no había vivido a esa magnitud.

-¿Sigues pensando en aquel heat contra Gabriel Medina y que no te dieron la prioridad?

No voy a mentir, sí. Mi objetivo era lograr una medalla y ese fue el momento en el que la meta se alejó entonces de hecho lo voy a recordar toda mi vida. Pero es bueno no quedarse en eso, ya pasó, me quedo con que di todo de mí y con el cariño de la gente.

-¿Sentiste presión cuando todos decían que ibas a ser quien traiga la medalla?

No diría presión ni ansiedad, afortunadamente, pero sí mucha motivación por la confianza que gané en la gente y creo que se demostró cuando entré al agua y di todo lo que pude, en lugar de caerme por estar nervioso o algo parecido, que es lo que suele pasar cuando tienes ansiedad.

-¿Te quedaste con bronca por quedarte tan cerca de la medalla?

Sí. Sobre todo por saber que tengo el talento para haberla conseguido, pero trato de no pensar en lo que pasó, estoy emocionado por lo que venga.

-¿Qué tan importante es la salud mental en el deportista?

La parte mental es importante para todo, pero sobre todo para tomar buenas decisiones en el momento en que compites. Me pasaba cuando era muy chico que llegaba con mucha ansiedad y así supiera lo que quería hacer en la serie, tomaba malas decisiones y perdía fácil. Veía a surfistas que quizá no tenían mejor nivel que yo, pero que sí decidían bien y les iba mejor. Fue algo que me tomó tiempo aprender y lo vengo manejando bien en estos años. De hecho la clasificación a Paris 2024 fue muy fuerte en ese aspecto, porque competí siete u ocho rondas sin tener que perder y estuve orgulloso cuando lo logré.

-¿Ya tienes lugar para la diploma olímpica?

Ayer la saqué del sobre por primera vez, está en mi casa y estamos esperando para enmarcarla y colgarla en la sala. Es algo muy lindo, es un certificado de cuarto lugar en unos Juegos Olímpicos y pronto estará ahí para verlo todos los días.

-Eres amigo de Stefano Peschiera, ¿cómo viviste su obtención de medalla?

Fue bravazo. Recuerdo que terminé de competir y viajé a Paris en un vuelo de 20 horas. Estaba triste por lo que me pasó, pero al llegar Stefano compitió, consiguió la medalla y ver la alegría de todos los peruanos fue contagioso. Lo que logró hizo que olvide lo mío y que esté contento por él.

-¿Qué te generó representar al Perú a nivel olímpico?

Estoy orgulloso de haber estado en ese selecto grupo de 24 surfistas que representan a su país. De por sí clasificar era bastante difícil, entonces luego pasar de heats y que la gente se vaya sumando a mi participación fue emocionante. Pude representar lo que es ser peruano en la competencia, insistir hasta el final y siempre tratar de dejar el país en alto.

-¿Crees que el surf deba aprovecharse mejor en Perú?

Siempre he dicho que Perú es un país con el mar riquísimo, además de tenerlo también en su capital. Espero que todo lo que se generó con los Juegos Olímpicos le pueda dar animar a más gente a practicarlo de manera profesional, porque muchos chicos lo hacen como hobby o como deporte, pero sería bueno que crezcan queriendo representar al Perú en los campeonatos más grandes del mundo. Recuerdo que cuando era chico crecí viendo a Sofia Mulanovich ser campeona mundial, era una ídolo y eso me motivó mucho. A veces necesitamos ver a más surfistas peruanos con grandes logros para que más niños quieran seguir ese camino y saber que se puede.

Alonso Correa llegó a Lima junto a Stefano Peschiera y María Belén Bazo. Fueron recibidos por una multitud tras su excelente participación en París 2024. (Foto: GEC)

-¿Siempre te inclinaste a ver el surf como competencia y no pasatiempo?

Compito desde muy niño. Si bien disfruto el deporte en general en mi día a día, la competencia es algo que me termina de llenar porque es vivirlo de otra manera. Estar 20 minutos en el agua, la adrenalina de representar a tu país y todo lo que incluye es lo que siempre me gustó.

-¿Practicas otros deportes?

Sí, aunque últimamente no he podido. Hacía mucho skate y me encantaba jugar tenis y fútbol, pero me he tenido que cuidar porque tuve una lesión en la rodilla y me tuve que operar hace tres o cuatro años, desde eso solo he estado enfocado en correr tabla. Fue un sacrificio que tuve que hacer, pero no quería arriesgarme a una lesión.

-¿Cómo es tu entrenamiento?

La vida del surfista profesional es muy disciplinada, tenemos que levantarnos temprano y meternos al agua. Con Regatas entrenamos a las 7 de la mañana, a veces es duro por el clima frío pero siempre me siento mejor saliendo del agua y me deja muy bien para el resto del día. Entreno mucho físicamente para poder rendir bien en el agua, también hago entrenamientos en piscinas para poder resistir cuando hay revolcadas y estas bajo el agua. Es un estilo de vida muy saludable y bonito.

-¿Qué se viene para ti?

Voy a seguir teniendo competencias cada mes, de hecho en octubre tenemos unos Panamericanos de surf en Perú, luego pienso también en Lima 2027 que va a ser un campeonato muy importante para mí y desde ya estaré preparándome para eso y también poder clasificar a Los Ángeles 2028. Quiero entrenar y subir mi nivel porque siempre se puede mejorar.

-¿Qué consejo le darías a los chicos que quieren dedicarse al surf?

Les diría que es posible dependiendo de con cuánto amor lo hagan. En el agua siempre quieres estar con todas las ganas y pasión, pero también cuenta la disciplina en el entrenamiento es vital y ser mentalmente fuerte para que cuando pierdas puedas aprender de esos errores y te prepares a una siguiente competencia, no abandonar.

-¿Qué tan importante es el apoyo del Estado y de la empresa privada?

Es gigante. Hemos tenido apoyo del Estado una vez que clasificamos a los Juegos Olímpicos y fue muy importante para mí porque me permitió hacer los viajes de entrenamiento a Tahiti para conocer la playa. Además de eso, es necesario invertir en los viajes previos de competencias para llegar bien preparado. Muchas carreras se pierden no por falta de talento, sino porque no pueden salir a esos viajes, entonces no compiten afuera y no reciben apoyo.