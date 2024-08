Pese a los esfuerzos por disfrazar esta situación (en los últimos días hemos escuchado desde que “a Renato lo sedujo el proyecto” hasta “el objetivo era seguir jugando en una de las ligas top del mundo”), lo cierto es que Tapia llega a un equipo cuyo objetivo principal esta temporada será no descender. Aunque nos parta en cien el orgullo, esta decisión es un escalón abajo en su carrera. ¿Recuerdan cuando hace pocos años se hablaba de que lo quería el Atlético de Madrid?

En tanto, Gianluca Lapadula seguirá su carrera en el Cagliari que otra vez solo aspirará a mantenerse en la Serie A y Joao Grimaldo, una de nuestras principales promesas, jugará en Serbia, una liga menor en Europa.

Renato Tapia llegó al Leganés como jugador libre desde el Celta de Vigo. (Foto: EFE)

Así llega Perú a su partido eliminatorio contra Colombia, la novena selección del mundo según el último ránking FIFA, y de acuerdo con la crítica una de las mejores de su historia, comparable a la que deslumbró en Brasil 2014 o con la que lideraba el ‘Pibe’ Valderrama en los 90.

Lo positivo en medio de este panorama sombrío es que pareciera que la selección no volverá a ser un centro de rehabilitación, como ocurriera en la Copa América. Al menos eso esperamos. Antes de que Christian Cueva fuera denunciado por violencia familiar, se descontaba que Fossati no lo tomaría en cuenta por sus embrollos faranduleros y sus nulos méritos futbolísticos. Luego de las terribles imágenes mostradas por su esposa en las últimas horas, el destino del ex jugador de Cienciano debería ser una prisión.

Tampoco formaría parte de la convocatoria Paolo Guerrero, de quien solo se sabe que entrena por su cuenta en Brasil a la espera de que se rompa su vínculo con la UCV.

Queda por saber si el uruguayo está dispuesto a seguir aguantando la apatía de André Carrillo, de pobrísimo aporte tanto en las eliminatorias como en el torneo sudamericano, o si volverá a tocarle la puerta a Raúl Ruidíaz, quien pareciera no estar muy entusiasmado por recibir otra oportunidad con la bicolor.

Nada de lo que está ocurriendo debería sorprendernos. Ya desde la frustrada clasificación a Qatar se percibía que el futuro se tornaría oscuro por el declive en el rendimiento de la columna vertebral del plantel, su edad avanzada, el escaso profesionalismo de algunos, la falta de recambio y los desatinos dirigenciales. Quien fuera el reemplazante de Ricardo Gareca -o él mismo- iba a tener que surfear estas aguas tormentosas.

1 ¿Cuándo se conocerá la lista de convocados de Jorge Fossati para las Eliminatorias? El técnico tendría planificado dar la lista de convocados este sábado 25 de agosto para los duelos ante Colombia (06/09) y Ecuador (10/09) por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

La dosis de Perú que ha recibido el ‘Nono’ durante este año y cinco meses que lleva entre nosotros debería ser suficiente para que deseche su idea inicial (usar a los experimentados) y se la juegue por quienes realmente están interesados en defender la camiseta de la selección. No tiene mucho margen para elegir.