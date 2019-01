Carlos Tubino: "Me llama la atención la renuncia de Israel Lazo"

El congresista Carlos Tubino, vocero titular de Fuerza Popular, sostuvo que le ha sorprendido la renuncia de su colega Israel Lazo a la bancada porque afirma que este nunca antes manifestó tener alguna desavenencia con la organización naranja.

Lazo dio a conocer este viernes su "renuncia irrevocacable" a través del Twitter.

Según un oficio remitido a Tubino, explicó que su salida de la bancada es porque no ha tenido el respaldo político de esta para brindar apoyo al sector cafetalero, pese a que presentó diversos proyectos de ley.

"Me ha llamado la atención esa renuncia porque el congresista nunca manifestó absolutamente nada y ahora en su carta de renuncia habla de una desavenencia en la Comisión Agraria. ¿Qué tiene que ver la bancada con esa comisión?", manifestó Tubino a El Comercio.

El portavoz indicó que tiene las puertas abiertas de su despacho y que Lazo en ningún momento se acercó a quejarse de algo. "Ahora al leer su carta veo que su malestar está relacionado con la Comisión Agraria, pero cómo una bancada podría influir en la decisión de esa comisión.

Habría qué preguntarle a él cuál ha sido la verdadera razón de su alejamiento", expresó.

"Nosotros no vamos a retener absolutamente a nadie, nosotros estamos haciendo un liderazgo basado en valores y principios y si él u otro congresista no es capaz de mantenerse con un liderazgo de ese tipo no vamos a retenerlos", explicó.

Consultado si no temía que haya más deserciones en Fuerza Popular, respondió que eso no le preocupaba en absoluto. "Puede haber [más renuncias]pero no es un tema que nos preocupe, somos conscientes que en el ​quinquenio pasado tuvimos 36 congresistas y así estuvimos a punto de llevar a Keiko a la presidencia".

La congresista Karla Schaefer también fue consultada sobre la renuncia de Israel Lazo, pero se abstuvo de hacer comentarios sobre este tema. Solo se limitó a decir que "cada uno es libre de irse en el momento que quiere y el que no se siente cómodo que se vaya".

Con la renuncia de Lazo, la bancada de Fuerza Popular se quedará con 55 parlamentarios. Cabe recordar que la salida de Úrsula Letona del grupo fujimorista todavía no ha sido aceptada de manera oficial.