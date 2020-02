En nuestra historia reciente, el miedo a la justicia ha resultado ser una causa recurrente de ruptura de amistades y lealtades de larga data. Una vez abierta la puerta de la colaboración eficaz, quienes alguna vez fueron los más tenaces escuderos de ciertos líderes políticos se han convertido en sus principales delatores.

Martín Bustamante: la voz del ‘mudo’

“Inicialmente se había informado que el presidente ejecutivo del IPSS, Luis Castañeda Lossio, ofrecería una conferencia de prensa, pero finalmente el que prestó declaraciones fue el director de Imagen Institucional, Martín Bustamante”, se lee en una nota publicada en El Comercio en noviembre de 1990. Desde que dio sus primeros pasos en la escena política peruana, el ahora investigado exalcalde Luis Castañeda Lossio depositó la tarea de compensar su silencio ante el público en un amigo de toda la vida. Su nombre era Martín Bustamante Castro.

Desde que Castañeda presidía el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), allá por los noventa, hasta sus últimos días como alcalde de Lima, Bustamante fungió de portavoz de un hombre de pocas palabras y limitadas apariciones públicas.

“Por el momento Castañeda sigue siendo el alcalde y Bustamante el asesor multioficios que inaugura parques, organiza serenatas, condecora ilustres visitantes y sale en los medios representando a su jefe cuando este anda ocupado”, se lee en una crónica publicada en El Comercio en febrero del 2010.

Sin embargo, el caso Lava Jato terminó con tres décadas de acompañamiento político y amistad entre Bustamante y Castañeda. En junio del 2019, se conoció que la empresa brasileña OAS había entregado US$220 mil para la campaña municipal de Castañeda Lossio en el 2014. Y, tal como lo había acompañado en sus aventuras políticas, Bustamante lo acompañó también en la gestión del aporte. Fue él quien coordinó y recibió el presunto soborno y quien –además- indicó a los funcionarios de la constructora el monto del aporte y el medio de pago.

En agosto del mismo año, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló ante el equipo especial de la fiscalía que la empresa constructora pagó US$75.527 de la caja 2 a Castañeda por el proyecto Rutas de Lima. El dinero se entregó a través de Bustamante, a quien se le dio el codinome ‘Bigode’ (bigote, en portugués).

A los pocos días, Bustamante renunció a la reserva de identidad de colaborador eficaz. Quien durante tres décadas había fungido de escudero y mano derecha de Luis Castañeda Lossio se había convertido en su principal acusador.

Martin Bustamante fue asesor de la Municipalidad de Lima durante el gestión de Luis Castañeda Lossio. (Foto: Municipalidad de Lima)

Este viernes 14, el Poder Judicial aceptó el pedido de la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, de ordenar 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda. Para el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y la exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra, se dictaron medidas restrictivas. Según la fiscalía, el exalcalde recibió US$480 mil de la empresa OAS para que se suspenda el proyecto Río Verde y, en su lugar, se construyera el ‘by-pass’ de la avenida 28 de julio.

La declaración de Bustamante fue incluida en el pedido. En su testimonio, el ex hombre de confianza de Castañeda dijo que este le pidió “no echar a Giselle Zegarra Flores ni a José León Luna Gálvez”, ambos investigados por el mismo caso junto al exalcalde. En palabras de Bustamante, Castañeda buscaba “proteger a dos de los brazos operadores de la organización criminal que lidera”.

El chalán de García

Si hubo alguien que acompañó a Alan García Pérez a lo largo de su carrera política fue Luis Nava Guibert, antiguo militante aprista y amigo cercano del expresidente. Durante los dos gobiernos de García, Nava ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de la República. En el 2007, una fuente palaciega de El Comercio se refería a Nava como uno de los ‘alfiles’ del entonces jefe de Estado.

Los eventos que llevarían a la ruptura de la lealtad que por décadas Nava mantuvo frente a García se asomaron en abril del 2019, cuando la fiscalía solicitó impedimento de salida del país en contra del ex secretario general de la Presidencia y su hijo, José Antonio Nava Mendiola. El Ministerio Público había conocido que padre e hijo habían recibido pagos por US$4.5 de la caja 2 de Odebrecht. En las planillas clandestinas de la empresa brasileña, Nava era identificado con el codinome ‘Chalan”. Según la hipótesis de la fiscalía, los Nava habrían actuado como testaferros de García.

El 16 de abril del mismo año, el Poder Judicial dictó una orden de prisión preliminar por 10 días contra García y Nava. Alan García frustró la medida judicial acabando con su vida. Pero Nava sí fue detenido.

Luis Nava fue también ministro de la Producción en el segundo gobierno del fallecido Alan García. (Foto: GEC)

El 25 de setiembre, habiendo ya fallecido García, Nava Guibert señaló directamente al expresidente como receptor de dinero de Odebrecht. Según su testimonio, Jorge Barata le entregó a García “entre cinco o seis loncheras de US$60.000”. Dijo, además, haber entregado él mismo dinero a García, de parte del ex representante de Odebrecht en el Perú.

“Le pregunté a Jorge Barata qué había y me dijo que era un poco de dinero para Alan García y que era un negocio que había hecho con él y que este último lo sabía […] No vi ni conté el dinero porque el maletín tenía clave y Jorge Barata me dijo que el Presidente sabía la clave. El maletín entregado por Jorge Barata yo se lo entregué al ex Presidente Alan García en Palacio de Gobierno”, declaró al Ministerio Público.

Nava, además, señaló a la fiscalía que García había adquirido, entre el 2012 y el 2013, un terreno en Las Casuarinas con el dinero entregado por Barata.

“En una oportunidad, Alan García Pérez me entrega la minuta compraventa por el terreno, y me dice que la minuta se firmó y se dio 250,000.00 Dólares Americanos, más un pago oculto o clandestino de US$ 500,000.00 aproximadamente. Yo me encargué por su indicación de hacer la gestión con el Banco Continental para hacer un préstamo para la construcción en el terreno, siendo atendido por un alto funcionario de dicho banco de nombre Guillermo José Arana Lara”, dijo en ese entonces. Sin embargo, según Nava, la compraventa fue cancelada.

Las declaraciones de Nava llevaron a que Pilar Nores –exesposa de García- y sus hijos lo denuncien penalmente por presunta calumnia y difamación.