En este marco, Impronta Research ha realizado una encuesta en Lima, que comparte en exclusiva con Día1, para conocer cómo los limeños celebrarán este año a mamá, cuánto destinarán y si la expectativa y la realidad se ajustan al momento de elegir los regalos.

El Día de la Madre se festeja este domingo en el Perú. (Foto: Pixabay)

De acuerdo a la encuesta, un 29% de encuestados asegura que incrementará el presupuesto que destinará para regalos este año frente al año pasado. ¿Por qué? José Oropeza, socio director de la consultora, comenta que esto se debe a que ha mejorado un poco la percepción de los limeños respecto a su propia economía, ya que según el barómetro económico de la consultora, el 27% de peruanos llega con facilidad a fin de mes y un 29% llega con cierta facilidad a cubrir los gastos de la canasta, “lo que permite liberar cierta presión al presupuesto familiar y destinar un breve excedente a fechas como las del Día de la Madre. Además, hay que considerar que en los próximos meses tenemos desembolsos importantes asociados al próximo retiro de la AFP y CTS, que serían destinados mayormente a cubrir gastos más que a inversión”, nos comenta. Esto , sin duda, genera expectativa en el consumidor, principalmente en los residentes de Lima sur y Lima norte.

No obstante, hay un 44% de los hogares a nivel país en los que el presupuesto mensual no alcanza y viene siendo una constante a lo largo de los meses, por lo que este segmento de la población busca ser más eficiente con su presupuesto y apunta más bien a reducir los gastos extraordinarios. Es por eso que vemos también que un 46% de limeños indica que mantendrá su presupuesto frente al año pasado.

Regalos para mamá: expectativa y realidad

En cuanto a los regalos, Oropeza explica que las expectativas de regalos son cada vez más orientadas hacia la experiencia, mientras que los regalos funcionales, más asociados a cubrir las necesidades diarias en el hogar como las categorías de electro o tecnología han sido desplazados por alternativas mas emocionales y de experiencias. “Si bien encontramos algunas coincidencias entre lo que esperan las mamás y lo que recibirían, el ránking de necesidades aún difiere”, afirma el ejecutivo. (Ver infografía)

(Foto: Shutterstock)

De hecho, las mamás indican que lo que más les gustaría recibir como regalo en su día serían joyas, perfumes, flores, cosméticos y viajes, con más del 30% de las menciones. En tanto, cuando vemos los regalos que se piensan dar a las madres, notamos que sí hay opciones de las que desearían recibir como regalo aunque en un orden prioritario diferente. Un 55% indica que obsequiará perfumes, flores un 49% y cosméticos un 38%. Solo un 10% afirma que ha pensado obsequiar un viaje.

Un 14% , además, indica que regalará productos electrónicos y un 16% masajes / spa, así como electrodomésticos.

“En esta fecha el consumidor suele postergar su compra hacia la ultima semana, este comportamiento es recurrente y está asociado a la búsqueda de promociones que permitan maximizar el presupuesto”, enfatiza Oropeza.

Además, podemos observar que en promedio, según la encuesta, entregará dos o tres regalos en su familia y un 44% asegura también que celebrará este día yendo a un restaurante, un 32% en su casa o en casa de su madre y un 15% en cada de algún familiar.

¿Dónde comprar?

Aunque hay un avance potente del comercio electrónico, ocho de cada 10 limeños afirma que irá a comprar sus regalos de manera presencial. Sobre todo en el caso de hombres mayores de 46 años que residen en Lima Norte y Lima Este. Mientras que en un segundo lugar, un 39% de encuestados indica que comprará a través de una ‘app’ de delivery y un 26% por e-commerce. Un 23%, además, asegura que comprará a través de redes sociales. Oropeza sostiene que el consumidor en estas fechas activa su compra en los últimos 7 días previos a la celebración y que esto se podría relacionar a por qué aún opta más por ir a las tiendas presenciales. Incluso, un 26% de encuestados dijo que compra un día antes.

“Aún opta por comprar más en presencial por si en ese lapso de tiempo (los 7 días) el producto no llegase a tiempo, un riesgo que no está dispuesto a correr el consumidor, pues con tan poco tiempo no hay margen de error para cambios o devoluciones. Esta última milla de atención posventa no termina de convencer al ‘shopper’ que regresa en ocasiones como esta al formato presencial”, detalla.

Dentro de la amplia oferta de las tiendas y promociones para esta campaña, los limeños están optando en mayor medida por el canal moderno, siendo el favorito para comprar regalos por esta fecha. Es así que el 61% de los encuestados afirma que acudirá a las tiendas por departamento, un 58% irá a los centros comerciales y un 36% a supermercados. En tanto, un 27% indica que irá a mercados/ ferias y un 11% a bodegas para encontrar el regalo ideal.

Para Oropeza, hoy en día el canal moderno es una alternativa atractiva para un consumidor que busca encontrar todo en un solo lugar. “En estas fechas la actividad promocional es muy fuerte y se suma la variedad de categorías y mix de marcas que permiten al consumidor ser más eficiente con su tiempo, entendiendo que en la dinámica de compra de estas fechas hay un alto porcentaje de comparadores esperaran los últimos 7 días para comprar”, sostiene. Y agrega también que hay una facilidad de poder acceder a productos y diferir el pago con diferentes medios de pago a futuro como tarjetas de crédito.

El gremio de la pequeña empresa de la CCL estima que los peruanos gastarán en regalos entre S/150 y S/300; no obstante, identifican también a un segmento con mayor poder adquisitivo, cuyos gastos fluctuarían entre S/ 500 y S/ 1.000.

Día de la Madre. (Foto: Andina)

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, comenta que las pymes ven con optimismo esta campaña, en la que esperan un crecimiento en sus ventas de hasta 20% respecto a la campaña del año pasado.