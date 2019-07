César Hinostroza influía en nombramientos del Callao, dice Walter Ríos

Carlos Neyra

Unidad de Investigación



Walter Ríos Montalvo, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, declaró ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos que, durante su gestión, el hoy ex juez supremo César Hinostroza Pariachi influyó en la designación de jueces y personal administrativo de la corte del primer puerto.

El detenido ex magistrado señaló, además, que Hinostroza realizaba estos nombramientos mientras era presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, cargo que tuvo entre enero del 2017 y julio del 2018.

“César Hinostroza dejó de ser juez superior del Callao, pero nunca dejó de influenciar en temas como designación de jueces supernumerarios, designación de servidores [administrativos], como es el caso de Verónica Rojas, Pilar Chuquizuta Farro, [...] etc. Él [Hinostroza] tenía interés en que nuestro grupo mantenga la hegemonía de la corte del Callao”, sostuvo Ríos en las declaraciones que brindó luego de que se acogiera al proceso de confesión sincera.

—Los pedidos de Hinostroza—

Ríos afirmó ante la fiscalía: “El rol desempeñado por César Hinostroza Pariachi fue también importante y trascendental debido a que esta persona fue la que me instigó y me presionó para que pueda apoyar a Guido Aguila Grados en el nombramiento de su concuñada Verónica Rojas. Esta persona me mencionaba que tenía que apoyar a las personas y que tenía que servir para que después me sirvan”.



Cabe precisar que durante la audiencia de prisión preventiva de Verónica Rojas, la Fiscalía de Criminalidad Organizada sostuvo ante el juez que “la señora Verónica [Rojas] era el enlace entre Walter Ríos, César Hinostroza y Guido Aguila Grados para que, entre ellos, cometan actos criminales”.

Rojas se desempeñó como jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte del Callao durante la gestión de Ríos.

En diálogo con este Diario, Aguila señaló: “No desmiento ni afirmo [lo dicho por Ríos], pero lo que tenga que decir lo diré en los ámbitos correspondientes”.



Otro hecho que investiga la fiscalía es la designación del juez Roly Capcha, presuntamente, por pedido expreso del ex juez supremo. “César Hinostroza se comunica [el 2 de mayo del 2018] conmigo y el interés es de él, por quien reemplazaría a la jueza Teresa Jesús Soto Gordon, que fue elegida para el Jurado Especial Electoral (JEE). Además muestra su decidido interés porque se designe al juez Roly Capcha como juez de primera instancia”, refirió Ríos en su declaración.



Capcha fue designado el 1 de junio del 2018 juez en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria en la Corte del Callao. Pero, fue cesado en el cargo luego del escándalo de los CNM audios.

—Descargos —

En diálogo con El Comercio, Joel Macera, abogado de César Hinostroza, sostuvo: “Lo señalado por Ríos Montalvo es totalmente falso. Hinostroza no tenía ningún interés en la designación de personal jurisdiccional ni administrativo en la Corte Superior del Callao. Las afirmaciones que sostiene Ríos Montalvo no tienen ningún asidero probatorio y muestra de ello es que hasta la fecha sus afirmaciones no han sido corroboradas”.



Sobre el nombramiento de la concuñada de Guido Aguila enfatizó que “[en] la supuesta designación de Verónica Rojas, los únicos que tenían intereses mutuos eran el ex consejero Aguila y Ríos Montalvo”.

El ex juez Roly Capcha negó que fue designado por influencia de César Hinostroza.

“Solo estuve un mes como juez. Este hecho está judicializado, me acusan del delito de tráfico de influencias. Desconocía en qué estaba el doctor [Hinostroza]”, señaló.



Sin embargo, el ex magistrado aceptó que el motivo de su separación fue porque había recibido una recomendación del propio Hinostroza. “Finalizando junio me sacaron con el pretexto de que había recibido una recomendación del señor Hinostroza. Cosas regulares que cualquiera recomienda. Los jueces supernumerarios y provisionales son cargos de confianza, nada ilícito. Nada me ha pedido Hinostroza”, remarcó.