César Nakazaki: “Debería estar debatiendo con un fiscal”

César Nakazaki, abogado del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, se refirió a las recientes declaraciones del juez Richard Concepción Carhuancho y dijo que este debe actuar como árbitro y ser imparcial.

“Yo estoy debatiendo con un juez, debería estar debatiendo con un fiscal. Ojalá fuera un fiscal el que debatiera conmigo, pero es el juez”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Nakazaki aseveró que a quien le corresponde ser “adversario” en el proceso de investigación es al fiscal, ya que, por su lado, el juez debe verificar el correcto cumplimiento de la ley.

En una entrevista, Richard Concepción Carhuancho se defendió de las críticas que ha recibido tras haber suspendido la incautación de la vivienda de Humala y Heredia y luego haber dejado sin efecto esta medida.

El juez dijo que el mismo día de la incautación notificó vía electrónica a los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia de la suspensión, luego de que César Nakazaki le socilitara un plazo.

Por su parte, Julio César Espinoza, también abogado de Humala y Heredia, rechazó esta afirmación y dijo que fueron notificados al día siguiente.

“Recibimos la notificación ayer [martes] aproximadamente a las 8:30 a.m. [...] No sé tampoco cuándo la recibió el fiscal, pues es el fiscal el encargado de ejecutar la medida [suspensión]”, detalló.

Además, el juez justificó que haya anulado la suspensión al señalar que, al día siguiente, conoció a través del fiscal que la incautación ya había sido ejecutada. Espinoza criticó este argumento.

“El juez no está en una cápsula y no vive en el planeta Marte. El juez, como es de conocimiento público, estaba perfectamente informado que la medida estaba ejecutada”, expresó.

Asimismo, César Nakazaki explicó que se pidió la suspensión de la incautación a fin de que se cumplan con las medidas de protección al niño, en referencia a los hijos de la pareja, y no para tener facilidades en el desalojo, como señaló Concepción Carhuancho.

“Cuando un juez dicta una medida cautelar que pudiera afectar a un menor de edad, tiene que asegurar con una medida de protección adicional que el niño en concreto no sea afectado porque se le quita su vivienda”, acotó.

“El motivo no era que no saquen los muebles, estamos hablando de los niños y garantizar su vivienda. Lo que pasa es que en el Perú no tienen costumbre”, agregó.

El documento que presentó el lunes la defensa de Humala y Heredia para solicitar la suspensión de la incautación basándose en la protección de los menores hijos de la pareja.

