“Hamilton Castro es fiscal, no es un saboteador de indultos”

César Nakazaki, abogado del ex presidente Kuczynski, dijo que fiscalía solo debió incautar documentos relacionados a Odebrecht y no a temas políticos



César Nakazaki insistió en que PPK no puede ser investigado por la Comisión Lava Jato, porque su caso ya está en la fiscalía. (Foto: Archivo El Comercio) Archivo El Comercio