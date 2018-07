El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó que “si el Congreso se apura y da las normas”, no se necesitará usar el referéndum como vía para aprobar la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ni para establecer la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios.

“Si el Congreso se apura y da las normas y estamos en el mismo camino no necesitamos utilizar [la consulta popular] porque, además, es el camino más cercano [aprobar las reformas en dos legislaturas ordinarias] a pedir el referéndum”, manifestó en el programa “Agenda Política” de Canal N.

Villanueva indicó que él no le puede pedir “un cronograma” al Parlamento, pero sí puede medir el tiempo en base a los planes que tiene el Ejecutivo.

“No puedo medir [en base] a un cronograma del Congreso, pero sí podemos medir nuestro cronograma. Nosotros en las próximas semanas vamos a presentar rápidamente las cosas concretas”, refirió.

El primer ministro dijo que él está a favor de que no haya reelección de congresistas.

“No hay reelección para los gobiernos locales y regionales, no hay reelección para el presidente de la República. No se puede mantener un coto, un privilegio de decir ‘todos no van a la reelección menos nosotros, nosotros sí vamos a ir a la reelección’”, señaló.

César Villanueva indicó que el referéndum es la oportunidad para que la opinión pública “sepa por qué los congresistas no quieren eliminar la reelección, que se lo digan a la gente y que la gente le diga a los congresistas cuál es su opinión sobre eso”.

El jefe del Gabinete Ministerial negó que el presidente Vizcarra haya propuesto la no reelección de congresistas para poner contra la pared al Parlamento.

El también parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) consideró que antes de incluir otros temas al referéndum, como lo han planteado desde Fuerza Popular, se deben abordar los propuestos por el presidente Vizcarra.

“Creo que empecemos con estos cuatro temas [reforma del CNM, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos y bicameralidad], porque si vamos a empezar a hacer una lista de lavandería eso va a ser complicado”, subrayó César Villanueva.