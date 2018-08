El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) negó hoy que la llamada telefónica que sostuvo el 7 de mayo con el suspendido juez César Hinostroza fuera para interferir en la casación relacionada a Keiko Fujimori. Sin embargo no quiso explicar sobre qué tema iban a conversar.

“Yo le dijo que estoy en una sesión y que lo llamo en media hora. A partir de allí quieren crear una historia de que esa llamada fue para interferir en la casación del tema de control de plazos de la señora Keiko Fujimori. Eso es totalmente falso”, indicó a la prensa.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / Video: Mario Mejía)

Cabe apuntar que la conversación entre Becerril e Hinostroza es del 7 de mayo. Es decir, dos semanas antes de que la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en ese entonces presidida por el hoy suspendido juez, admitiera a trámite la casación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para evitar que la fiscalía investigue el Caso Cocteles bajo la Ley contra el Crimen Organizado.

Becerril evitó precisar el motivo de esa llamada que le hizo el juez supremo. Dijo que a partir de ahora solo iba a dar respuesta a la Comisión de Ética y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que le han abierto investigación.

“Me ratifico que me he sometido a todas las investigaciones en el Congreso, no voy a dar más declaraciones porque no quiero entorpecer esos procesos de investigación”, dijo el parlamentario.

En su defensa, Becerril manifestó que en todo el tiempo que lleva como congresista se ha reunido con cientos de autoridades y funcionarios, y que eso no es delito. “Yo pregunto: ¿todos los que se han reunido con personas que luego tienen algún cuestionamiento tienen alguna responsabilidad? Seamos responsables, por favor”, indicó.



Becerril añadió que todo se trata de ataques montados en su contra y que obedecen a que la investigación del Caso Madre Mía está llegando a la etapa final. Justamente la comisión que él preside había citado para hoy a la ex primera dama Nadine Heredia, pero ella no asistió.