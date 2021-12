“Cuando se trató el caso de la congresista Olivos y el de la congresista Chirinos, en el primero, cuando se abrió la investigación de oficio, existía claramente el video donde estaban las manifestaciones del congresista acusado. En ese caso, existían mínimos elementos probatorios que permitían su apertura. En el caso Chirinos, que lo hizo público, indicó que había testigos y mencionó el nombre de ellos. Por tanto, nos acreditó mínima prueba para abrir investigación. [...] En todos los casos vistos en esta comisión se ha buscado no necesariamente una prueba concluyente, sino un mínimo indicio de una situación que ameritaba ser visto por esta comisión. En la sesión pasada no existía más que el indicio de un reportaje televisivo que mencionaba ciertos aspectos, pero que lo mencionaba tangencialmente. La señora dice que había llamadas, mensajes, pero que no fueron puestos a conocimiento de la comisión cuando se pide abrir la investigación de oficio. Por tanto, no contábamos con elementos. Estas reconsideraciones no adjuntan estos elementos. Hasta la fecha no se tiene ningún indicio establecido de lo que se afirma en el reportaje, sin embargo aquí hubo un tema de prensa que motiva a muchos a cambiar su voto”.

Jorge Morante Figari, congresista de Fuerza Popular.