Com. Lava Jato y su decisión de investigar 4 ex presidentes [Análisis] Analistas opinan sobre la situación de los ex mandatarios Toledo, García, Humala y Kuczynski, que tienen condición de investigados

“Si bien es positivo, porque de lo contrario podría ahondar en una sensación de impunidad, no deja de desalentar a otros ciudadanos respecto a lo que significa la política”, dijo Pedro Tenorio.(Foto: Congreso)