Congresistas rechazan que Vizcarra pueda “interpretar” el voto de confianza

Durante la primera hora y media de la sesión de este martes de la Comisión de Constitución del Parlamento, sus integrantes sentaron posición sobre las declaraciones que ofreció ayer el presidente Martín Vizcarra, quien abrió nuevamente las puertas de una disolución del Congreso si la esencia de la reforma política no era respetada.

La congresista Lourdes Alcorta (Fuerza Popular) calificó como “una amenaza” la expresión del mandatario e indicó que el Poder Legislativo debe defender su institucionalidad. “Si el señor Vizcarra quiere tomar por asalto el Congreso, que lo haga. [Nosotros] vamos a defender el Congreso, es un tema de dignidad”, subrayó.

También refirió que el jefe de Estado “le ha sacado al alfombra” al primer ministro, Salvador del Solar, quien la semana pasada se presentó en la Comisión de Constitución y en los últimos días se ha reunido con las bancadas de Fuerza Popular y del Partido Aprista.

(Foto: Rolly Reyna/ El Comercio) GEC

La parlamentaria Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) consideró que el voto de confianza que el Congreso le dio al Gabinete Ministerial en respaldo a seis proyectos de la reforma política no está sujeta a la interpretación del presidente de la República ni “tampoco es diferida”.

“Quienes estamos sentados aquí ganamos una elección y la ganamos en buena lid, lo mínimo que tenemos que hacer es defender la institucionalidad, no para nosotros, no podemos dejar malos precedentes para futuros congresos y un mal precedente es interpretar la confianza, no se interpreta, se gana”, remarcó.

En esa línea, el congresista Gilbert Violeta (no agrupado) planteó nuevamente que el Parlamento acuda al Tribunal Constitucional (TC), a fin de que esta entidad defina “cuál es el límite” de la confianza aprobada.

“El Parlamento debe promover una demanda de competencias ante el Tribunal Constitucional, que diga cuál es el límite, qué cosas podemos reformas y qué cosas no en el escenario de los proyectos que están bajo la cuestión de confianza […] Creo que esta es la medida menos confrontacional, menos violenta”, indicó.

Violeta, quien también es presidente del partido Contigo, indicó que esta solicitud debe ser promovida por la Comisión de Constitución ante el silencio del presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Por su parte, el parlamentario aprista Mauricio Mulder opinó que el Congreso debe “responder valientemente” a las declaraciones de Martín Vizcarra.

Cuestionó que el Ejecutivo maneje un doble discurso. En esa línea, dijo que es “increíble” que, por un lado, el primer ministro se presente ante el Legislativo con un “discurso de diálogo” y que, por el otro, el presidente deje abierta la puerta de la disolución de este poder del Estado. “Eso es inaceptable”, expresó.

Mulder indicó que el Parlamento no debe permitir “la interpretación de la llama esencia”.

“¿Dónde dice eso [que el presidente puede interpretar el voto de confianza] la Constitución? [El señor Vizcarra] ni la ha leído. No puede haber disolución. Un voto en verde y mayoritario no es un voto que él pueda interpretar como que se le rechazó la confianza”, manifestó.

Reiteró que si el jefe de Estado disuelve el Congreso constituiría “un golpe de Estado”.

A su turno, el congresista Gino Costa (Bancada Liberal) intentó poner paños fríos a las declaraciones de Vizcarra en radio Exitosa. “El presidente ha dicho que hará lo que ha dicho que hará. ¿Eso es provocador? A mí me parece que no”, refirió.

Finalmente, la Comisión de Constitución, tras una hora y media de debate, acordó emitir un pronunciamiento en defensa de la institucionalidad del Congreso, como lo propuso el congresista Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista).