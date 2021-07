Conforme a los criterios de Saber más

El próximo 7 y 8 de julio, el pleno del Congreso de la República debatirá la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) de una lista de 15 postulantes presentados por la comisión especial de selección. Sin embargo, este filtro no habría sido el más acucioso, pues El Comercio ha detectado que dos candidatos registran 183 llamadas con diversos investigados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto: Se trata de Fernando Calle Hayen y Vicente Rodolfo Walde Jauregui.

Esta información es una nueva arista del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una investigación conocida, compleja y que golpeó al sistema de justicia, pero que; pese a ello, el Congreso no solicitó información al Ministerio Público para verificar cualquier señal de vinculación de alguno de los candidatos al TC, a fin de que pueda ser aclarada.

Según el cuadro de méritos de la comisión especial de selección del Congreso, Fernando Calle encabeza la lista con 91,45 puntos y Vicente Walde Jáuregui se ubica en el puesto nueve con 77,11 puntos.

¿Quiénes son aquellos personajes investigados por presuntamente buscar un intercambio de favores en procesos o colocación en plazas del Poder Judicial y el Ministerio Público; y que se comunicaron con los actuales candidatos al TC?

El pasado 22 de junio, Fernando Calle Hayen, quien busca repetir el cargo que ocupó entre el 7 de setiembre 2007 al 3 de junio del 2014, dijo ante los miembros de la comisión seleccionadora que para ser miembro del TC “se necesita una catadura moral muy fuerte par ser justo, dentro del marco constitucional, pero no ser sensible ante la corrupción”.

Sin embargo, durante la entrevista no advirtió, ni mencionó nada sobre las diversas comunicaciones con los actuales investigados dentro de la mencioada organización criminal.

Según los registros que obran en las carpetas de investigación del caso Cuellos Blancos del Puerto del Ministerio Público y de la Policía Nacional, Calle Hayen registra 133 llamadas que se hicieron antes, durante y después de que fue integrante del Tribunal Constitucional.

Los primeros nombres y llamadas que saltan a la vista son las que mantuvo con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry (8 llamadas), que se fueron entre octubre del 2017 hasta junio del 2018. También hubo intercambio de llamadas con el fiscal supremo y actual integrante provisional ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Raúl Rodríguez Monteza (10 llamadas), entre setiembre del 2017 a febrero del 2018.

El intercambio de comunicaciones también se registró a dos números telefónicos del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi. En una registra cinco llamadas entre agosto del 2011 a marzo del 2012, cuando Calle Hayén ejercía como magistrado del Tribunal Constitucional.





Cabe precisar que, en aquellos momentos, Hinostroza Pariachi mantenía un recurso de amparo ante el TC, interpuesto en mayo del 2011. Este, fue resuelto en enero del 2012 a favor del exmagistrado quien cuestionaba su calificación en el concurso a una plaza de fiscal supremo ante el desaparecido exConsejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La decisión declaró fundada su amparo de manera unánime -incluido el voto de Fernando Calle- ordenando que el exCNM vuelva a recalificar a Hinostroza y fundamentar su resultado de cuadro de méritos.

Antes de ello, se registraron tres llamadas a otro número telefónico de Hinostroza en el mes de mayo del 2009, cuando el actual candidato al TC ejercía el mismo cargo ante dicho ente constitucional. Hinostroza también ha recurrido la TC en diversas oportunidades en el período de Calle, pero sin resultados positivos.

Mario Américo Mendoza Díaz, otro investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, también sería un antiguo conocido de Calle Hayén con quien intercambió 37 llamadas entre marzo del 2011 y diciembre del 2013. Es decir, cuando el magistrado ejercía funciones en el TC.

Según el registro electrónico del ente constitucional, Mario Mendoza junto a otras dos personas, acudió ante el TC vía habeas corpus en setiembre del 2011, cuestionando una decisión fiscal que ordena investigarlos por presunta estafa. Sin embargo, el recurso fue declarado improcedente por la Sala del TC que integraba Calle y dos magistrados.

Otros registros que aparecen y que están vinculados al caso Los Cuellos Blancos son con Daniel Adriano Peirano Sánchez, Luis Enrique Vidal y otros (Revisar infografía).

Más personajes

En el registro de llamadas de Calle Hayén también figura el congresista de Podemos Perú y actual integrante de la comisión especial, José Luna Morales, con 10 llamadas realizadas entre el 8 al 27 de febrero del 2018.

Luna Morales y su padre, José Luna Gálvez -con quien Calle también registra dos llamadas en enero del 2018- son actualmente investigados por las ramificaciones de Los Cuellos Blancos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Quien también figura en el registro de llamadas y que ha sido vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, es el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwind Oviedo Pichotito con quien se registran 26 comunicaciones entre mayo del 2016 a febrero del 2018.

El candidato Vicente Walde Jáuregui

Otro de los candidatos, Vicente Walde Jáuregui, quien permaneció como juez del Poder Judicial hasta noviembre de 2019, también registra 50 intercambios de llamadas con personajes vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto.

Con César Hinostroza se registra 22 llamadas a cuatro números telefónicos del exmagistrado, entre julio del 2012 a marzo del 2018.

También registra una llamada en octubre del 2019 con el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza y con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Daniel Peirano se registran otras 23 llamadas -a dos números telefónicos- entre abril del 2011 y abril del 2018.

El exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe, también figura en los registros con dos llamadas en junio del 2018.

Cabe precisar que Walde Jáuregui fue uno de los protagonistas de un audio con César Hinostroza, en el cual solicita un “apoyo” para que se designe como relatora a una empleada de la Corte Suprema. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación disciplinaria sobre este tema (expediente 05-2020-JNJ).

Durante su entrevista ante la comisión especial evaluadora del Congreso, Vicente Walde Jáuregui solo dijo que se trataba de una administrativa que “trabajaba y sigue trabajando allí” y que “no podía ser relatora porque no tenía título de abogado”. En ese sentido, afirmó que el caso fue “magnificado” porque se trataba de una trabajadora que le pedía intervenir porque la querían despedir.

En su presentación también fue consultado sobre un proceso de investigación que inició la Contraloría General de la República en agosto del 2018, a su esposa Carmen Ortega Paredes, por su contratación en el Jurado Nacional de Elecciones desde el 2013 a julio del 2018, pese a que la Ley de Contrataciones lo prohibía que contratara con entidades públicas.

Al respecto, el exjuez supremo dijo que su esposa no había sido sancionada, porque una parte del caso fue archivado por prescripción y en otra parte “aún se debe analizar su comportamiento profesional”.

No obstante, según resoluciones a las que accedió El Comercio, Ortega Paredes fue sancionada hasta en tres oportunidades en el 2020, por el Tribunal de Contrataciones del Ministerio de Economía con inhabilitación temporal para contratar con el Estado. Sin embargo, dicha sanción ya se cumplió, siendo una de ocho meses de inhabilitación para contratar con el Estado, la más extensa. En una de ellas, además, se dispuso poner el caso “en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus atribuciones”.









Hablan los protagonistas

Este diario conversó con el candidato Fernando Calle, quien admitió haber conocido a los personajes que figuran en su registro telefónico y las llamadas, pero aseguró a fueron por cuestiones profesionales. Reconoció su cercanía con alguno de ellos, pero afirmó que “lo que menos quiero es que quede una mínima duda de mi integridad, que es lo único que he conservado”.

“Puedo conocer a todo el Perú, pero una duda de mi integridad, jamás. Por eso hago un esfuerzo de memoria y le respondo lo que usted me indique”, dijo.

Empezó explicando que al empresario Mario Mendoza lo conoce desde hace muchos años, incluso antes de que fuese nombrado magistrado del TC. “Marito Mendoza pertenece o perteneció a un grupo de amigos, de antes, él participaba en la campaña, teníamos una pequeña amistad, después él aparece cuando me eligen, nos reencontramos, me hace un homenaje”, dijo.

Calle sostuvo que él, a diferencia de otros, no tenía problemas en reconocer que llamaba o recibía llamadas de Mendoza.

Sobre César Hinostroza, dijo que fue su alumno y luego analizó sus demandas ante el TC cuando el exjuez cuestionó su proceso en el exCNM. Sostuvo que en dos casos se le dio la razón todo el tribunal y en otros casos también se le rechazó sus pedidos.

Con respecto a Edwin Oviedo, Calle sostuvo que lo conoció cuando era magistrado en el TC pues acudió a verlo por un proceso que tenía en dicha instancia. Precisó que, como a muchos, él atendía a todo el mundo en su oficina de la institución.

El empresario azucarero le explicó que tenía un caso que nació por las normativas sobre una excepción dictada del Congreso de la Republica que lo exoneraba por razones sociales de que pueda hacer embargos o remates. Sin embargo, afirmó que en esa y otras causas que tuvo Oviedo en el TC, votó en contra.

Debido a su amistad y cuando el empresario fue elegido presidente de la Federación Peruana de Fútbol, mantuvieron el contacto.

“Una sola vez me hizo una consulta y esa consulta yo la absuelvo como absuelvo todas y he presentado mis recibidos a la Contraloría”, manifestó.

En aras de la transparencia, dijo Calle, cuando postuló al CNM le solicitó a Oviedo un apoyo de polos para su campaña de selección, y este le dijo que no podía, pero luego cuando se hizo público el caso de Los Cuellos Blancos se enteró que tenía llegada al más alto nivel.

A Víctor Rodríguez Monteza, expresó, ya fuera del TC, lo llamó para pedirle citas para él y un cliente suyo que tenía un proceso en la Fiscalía Suprema de Control Interno, pero que le respondió que el caso no le correspondía.

Por el caso de su cliente, afirmó, también se comunicó con el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry y en otra oportunidad para coordinar una reunión donde el exfiscal supremo le preguntó su opinión sobre los enfrentamientos de los fiscales del caso Lava Jato.

También reconoció haber conocido a Luis Enrique Vidal.

Em torno al electo congresista José Luna Gálvez, dijo que pudo haber recibido llamadas para dictar clases en su universidad. Mientras que, con su hijo, José Luna Morales, afirmó que no recordaba haber hablado con él, pero pudo haber sido cuando su padre estuvo mal de salud una o dos veces.

“Me gustaría que aparezcan grabaciones. Podría ser que haya llamado y no me hayan contestado”, comentó.

Al ser consultado por qué no mencionó en su entrevista que había tenido relación con personas hoy investigadas por presunta corrupción y otros delitos en el caso Los Cuellos Blancos, Calle sostuvo que “para empezar, nunca me lo han preguntado”.

“Dos, la Contraloría no lo ha informado y tres, creo que es suficiente que no haya celeridad y he dicho que debe levantarse a los candidatos el secreto a las conversaciones, y no solo los números porque eso se puede prestar a una intensión mala del poder oculto, sino que salga lo que uno ha hablado”, sostuvo.

Consideró entonces, que la evaluación patrimonial; por ejemplo, no solo debe ser para su persona como titular; sino para su cónyuge, hijos mayores, familiares hasta el cuarto grado, entre otros.

El último miércoles la comisión especial del TC culminó con el proceso de entrevistas. (Foto: Congreso de la República)

El exjuez supremo y candidato al TC, Vicente Walde Jáuregui, dijo a El Comercio que “llamar a una persona no significa que uno esté coludiéndose con actos dolosos”. Aclaró que conoce al exjuez Daniel Peirano porque estudió con él en la universidad.

Sobre Gutiérrez Pebe, dijo no recordar la llamada aunque pudo haber sido en su condición de juez. Con el resto, dijo que no recordaba o no los conocía, pero que, en todo caso, se trataba de situaciones “nada que este orientado a una cuestión dolosa o ilícita, le garantizo”.

Posteriormente, el candidato al TC sostuvo que tenía derecho a la reserva de sus comunicaciones y que nos atendía por “delicadeza”.

“(Ellos) pueden estar investigados ¿significa que yo soy un delincuente? Yo jamás he participado en ninguna organización criminal, tengo la transparencia…y le digo algo más, cuando yo he ejercido la carrera como magistrado, casi 42 años en el Poder Judicial, averigüe usted, no tengo ninguna sanción. Quejas sí, pero he tenido que defenderme como cualquier ciudadano y al final he logrado establecer que soy una persona inocente”, afirmó.

Sobre el audio con Hinostroza Pariachi, respondió: “ya lo aclaré N veces y no lo vuelvo a repetir”. Sostuvo que ya absolvió “adecuadamente” ese tema ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia.

En esa línea, afirmó que fue un magistrado de carrera, siendo juez de primera instancia, por concurso público, promovido por concurso como juez superior en 1988; y que luego postuló para una plaza de juez supremo en el 2002.

“Sí me siento en la capacidad de administrar la justicia y estoy compitiendo en un concurso”, comentó.

No pidieron información

Sobre las llamadas con el candidato Fernando Calle, el congresista José Luna Morales sostuvo que el número telefónico que estaba a su nombre, lo usaba la gerencia de la universidad de su familia cuando él se desempeñaba como gerente.

“Eran tres o cuatro números más con los que se hacían coordinaciones con diferentes docentes de la universidad porque ese no es mi número personal, pero sí era un número que yo usaba también usaba el personal de mi despacho. Al señor Calle yo no lo conozco, nunca me he reunido con él, ni con él ni con ninguno de los que han pasado la selección del tribunal”, afirmó.

Dijo que no tenía información de que Calle haya dictado alguna clase o seminario en la universidad de su familia, pues “cada decano maneja su facultad”.

Al ser consultado por qué no se hizo una búsqueda de información o se les preguntó a los candidatos si habían tenido vinculación con algún investigado del caso Los Cuellos Blancos, Luna Morales precisó que “la gran mayoría que está en los primeros puestos es porque ha tenido un puntaje curricular muy alto, más que en la entrevista”.

“Creo que en las entrevistas han tenido un puntaje bastante bajo, creo que menos de 20, pero las personas que han salido con las observaciones de la Contraloría las hemos evaluado con un puntaje menor, pero la evaluación curricular, es un tema de meritocracia”, anotó.

Al insistir sobre la evaluación “moral y ética” de los candidatos, el integrante de la Comisión sostuvo que, “ya serán los congresistas quienes tomen su decisión porque se necesitan 87 votos para que se lijan” y tiene la misma oportunidad el primero como el décimo quinto puesto.

“Normalmente, en los concursos públicos se le solicita a la Contraloría que sean ellos los que emitan el informe, porque podemos pedir informes a la fiscalía, abrir mucho más de lo que se pide en un concurso público como el que se ha hecho, que es un concurso público de méritos”, añadió.

El Comercio también trató de conocer la versión del presidente de la Comisión Evaluadora, Rolando Ruiz, pero no obtuvimos respuesta.

