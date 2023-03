Los congresistas que han sido incluidos en la investigación por el caso ‘Los Niños’ y que han sido alcanzados por la medida de allanamiento a sus domicilios y oficinas se pronunciaron en el transcurso de las horas tras la diligencia y expresaron estar dispuestos a colaborar con la justicia.

Silvia Monteza, legisladora de Acción Popular y segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, fue una de las primeras en pronunciarse a favor de las diligencias que iniciaron la madrugada de este viernes 24 de marzo.

“Estoy brindando todas las facilidades y accesos a la fiscalía, tanto en mi vivienda, como en mi despacho del Congreso. Siempre colaborando con la justicia y buscando el esclarecimiento de la verdad”, escribió en redes sociales.

Estoy brindando todas las facilidades y accesos a la @FiscaliaPeru tanto en mi vivienda, como en mi despacho del Congreso. Siempre colaborando con la justicia y buscando el esclarecimiento de la verdad. — Congresista Silvia Monteza (@SilviaMontezaAp) March 24, 2023

Similar postura tuvo su colega de bancada, Edwin Martínez, quien desde Pasos Perdidos del Palacio Legislativo aseguró que “quien nada debe, nada teme”.

“Espero que después de toda esta investigación, así como se ha ensuciado, se limpie la imagen de los parlamentarios [...] Quien nada debe, nada teme. No tengo ningún problema. Me allano a cualquier investigación”, aseveró.

A pesar de esto, Martínez consideró que es injusto que se allanen sus inmuebles porque no ha cometido ningún acto irregular solo por haber visitado Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo.

“Si Dina Boluarte me convoca el día de hoy, voy a Palacio de Gobierno. No tengo ningún impedimento. Las facultades legislativas no son limitadas. Muchos tienen miedo de participar o ayudar [...] Nunca he pedido ni recibido nada que no sea legal”, manifestó.

Edwin Martínez, de Acción Popular, se allana a diligencias de la fiscalía. (Canal N)

Otro congresista cuyos inmuebles fueron allanados fue Darwin Espinoza, de Acción Popular, quien cuestionó que esta diligencia se lleve a cabo después de muchos meses de investigación y sin haber informado sobre resultados de los allanamientos previos por este mismo caso.

“Estamos llanos a presentar toda la información. Se nos ha acusado de muchas cosas y hemos estado presentes para aclarar estas acusaciones [...] Me sorprende que a estas alturas la fiscalía haga estos allanamientos. Creo que deberían ser más oportunos. Me parece que (demoraron) bastante”, señaló ante la prensa.

“Quien no tiene nada irregular, no tiene nada que esconder. Me parece más bien un show todo lo que se está haciendo y esperamos que se den resultados. Hace seis meses se hizo un allanamiento a viviendas y oficinas de seis congresistas. ¿Por qué no se informa lo que se ha encontrado?”, agregó Espinoza.

Este viernes, el Ministerio Público con apoyo de la policía realizó diligencias de allanamiento en 41 inmuebles (20 oficinas del Congreso y 21 domicilios) vinculados a los legisladores que habrían estado involucrados en un intercambio de favores a cambio de votos para defender a los ministros y al gobierno de Pedro Castillo en el caso denominado ‘Los Niños’.

Estas medidas aprobadas por le juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria se llevaron a cabo en Lima, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Ucayali, Pasco y Cajamarca y alcanzaron a 17 parlamentarios, además de la congresista suspendida Betssy Chávez.