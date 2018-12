El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, criticó duramente la ley de financiamiento ilícito de partidos políticos, aprobada el último miércoles en el pleno por mayoría.

"Ley de Financiamiento ilegal de partidos es nefasta. No solo le hace un daño terrible al país, sino también afectará negativamente cualquier pretención [sic] política a futuro de quienes se beneficien con ella", escribió en Twitter.

"No firmaré autógrafa y someteré a votación la reconsideración planteada", agregó Salaverry, quien se retiró del hemiciclo el día de la votación, tras lo cual Segundo Tapia (Fuerza Popular) asumió la conducción de la sesión plenaria.

El dictamen incorpora el artículo 359-A al Código Penal, para tipificar el delito "de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas".

"El que, infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo, a sabiendas de este o debiendo razonablemente presumirlo, para grupos, alianzas, movimientos u otras organizaciones políticas, en proceso de registro o registrados, mediante aportaciones, donaciones o cualquier otra modalidad de financiamiento privado, es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de diez años", señala el texto sustitutorio.

También se indica: "La pena es no menor de cinco años ni mayor de quince años [...] si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente de 500 UIT [S/2’075.000]".

La norma beneficiaría directamente a los investigados por el caso Odebrecht, como Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, pues rebaja las condenas por lavado de activos, de hasta 20 años de prisión a solo 3 o 15 años.

La iniciativa se aprobó con votos de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio (PpK) y el Apra cuatro días antes del referéndum, en el que una de las preguntas plantea una modificación constitucional para regular el financiamiento de organizaciones políticas.

Cabe indicar que la posición de Salaverry se suma a la del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien anunció que observará la norma por considerar que afecta la lucha contra la corrupción en el país.

La bancada de Nuevo Perú planteó la reconsideración de la votación.

El ex oficial Mayor del Congreso José Cevasco explicó que la reconsideración de la votación paraliza el trámite de la autógrafa de ley. Es decir, la autógrafa no puede ser firmada ni enviada al Ejecutivo hasta que no se resuelva el pedido de Nuevo Perú.



Fuentes del Congreso informaron que ese tema no ingresaría a la agenda del pleno extraordinario que se realizará mañana. En este pleno solo se resolverá la situación del congresista Moisés Mamani, a quien la Comisión de Ética recomienda suspender por 120 días.



La reconsideración se vería recién en el 2019, en la próxima legislatura. Ello porque la presente legislatura termina este 15 de diciembre, y los parlamentarios estarán en semana de representación entre el lunes 10 y el viernes 14.