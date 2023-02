La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este viernes 3 de febrero el informe final de la denuncia presentada contra la excongresista Luciana León.

Por 14 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones se dio luz verde al documento que acusa a la exlegisladora por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio, organización criminal y peculado doloso.

Se trata de la denuncia constitucional 240, presentada el 11 de marzo del 2022 por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra la exintegrante del Partido Aprista Peruano (PAP).

— Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (@sac_congreso) February 3, 2023

El documento se basa en las supuestas negociaciones que León Romero hizo desde su cargo de congresista a favor de diversas obras en la Municipalidad de La Victoria. Esto la vincularía con “Los Intocables Ediles”.

En unas conversaciones de WhatsApp, difundidas por el programa ‘Punto Final’, se revelan coordinaciones que hizo Luciana León con su esposo y exasesora, donde hablan de depósitos y transferencias de dinero, así como presiones de parte de la exparlamentaria hacia el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

“¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde, en su cara le dijiste que sí salían. ¡Que 55 lo manejabas! (…) Por favor, puedes hacer algo. Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia, Parece que los de abajo mandan y no el ministro. Me hacen eso y los boto”, se lee en una de las conversaciones entre León y Thorne.

Según el Ministerio Público, Luciana León “era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.

La Fiscalía también señala a Alexander Peña Quispe como brazo operativo de la banda “Los Intocables Ediles” y que realizaba las obras en colusión con el entonces alcalde de La Victoria, Elías Cuba.