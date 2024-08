Del lunes 19 al miércoles 21 de agosto, el Congreso de la República llevará a cabo los actos de elección de las mesas directivas e instalaciones de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2024-2025.

Según el artículo 36 del Reglamento del Congreso, el acto de elección será convocado y presidido por el integrante de mayor edad.

De acuerdo a la programación elaborada por el Departamento de Comisiones, el lunes 19, a las 09:00 horas, se instalará la Comisión de Constitución y Reglamento. Será en el hemiciclo de sesiones del Pleno.

Una hora después, en la sala Bolognesi, hará lo propio la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. A las 11:00 horas, se instalará la de Descentralización, regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en la sala Grau.

A las 2:00 p.m., la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología elegirá a los integrantes de su mesa directiva en la sala Bolognesi. Una hora después, hará lo propio la de Transportes y Comunicaciones, en el hemiciclo del Pleno.

A las 4:00 p.m., la Comisión de Defensa Nacional se instalará en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Y a las 5:00 p.m. la de Ciencia, Innovación y Tecnología elegirá a su mesa directiva en la sala Bolognesi.

El martes 20 de agosto se instalarán las comisiones de Educación (9:00 a.m.); Salud y Población (10:00 a.m.); Relaciones Exteriores (11:00 a.m.); Agraria (12:00 p.m.); Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (2:00 p.m.); Presupuesto y Cuenta General de la República (3:00 p.m.); Inclusión Social y Personas con Discapacidad (4:00 p.m.): y de Cultura y Patrimonio Cultural (5:00 p.m.).