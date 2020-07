Por medidas de seguridad sanitaria, los voceros de las nueve bancadas parlamentarias fuero los únicos que asistieron al hemiciclo del Congreso para presenciar el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra. Al finalizar el discurso, los portavoces brindaron su análisis a El Comercio y coincidieron en saludar el Pacto Perú y la inversión anunciada en el sector salud, pero criticaron la falta de mea culpa por los errores cometidos durante la pandemia.

Cinco de los nueve voceros saludaron la invocación al diálogo y concertación realizada por Vizcarra en su mensaje a la Nación. Aunque Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima) dijo que se deberán analizar los términos del planteamiento completo.

Para otros voceros como Rennan Espinoza (Somos Perú, Lima), solo se trata de un cambio de nombre a la plataforma del Acuerdo Nacional. “No puede ser que, cada vez que a un presidente se le ocurra, estar cambiando de nombre. Hoy es Pacto Perú, pero de acá a seis meses, ¿qué cosa va a ser? “Diálogo por el futuro”, “Diálogo por el Bicentenario”. Son propuestas distractivas” , aseveró.

Mientras que Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad) advirtió que debe revisarse bien la propuesta porque ya arrancó el proceso electoral del 2021 y cualquier acto político del gobierno podría afectar la neutralidad. El secretario general de APP fue el más severo de todos los portavoces al asegurar que no reconocía aciertos en el mensaje presidencial de Martín Vizcarra.

Aciertos del mensaje presidencial, según los voceros parlamentarios Acierto 1 Acierto 2 Acierto 3 Otto Guibovich, Acción Popular El Pacto Perú La carretera central mediante el mecanismo gobierno a gobierno. La inversión de S/20 mil millones en el sector salud. Luis Valdez, Alianza para el Progreso Ninguno Ninguno Ninguno María Céspedes, Frepap Fortalecimiento del primer nivel de atención en salud. Abastecimiento de medicamentos de primer nivel Priorización para la obtención de la vacuna contra el COVID-19 Diethell Columbus, Fuerza Popular Haber reconocido la incapacidad de gestión y señalar que intensificarán el mecanismo gobierno a gobierno. El Pacto Perú Políticas sobre salud mental. José Vega, Unión por el Perú Reconocimiento a la eficiencia de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. Mensaje de diálogo y concertación. Entrega de un nuevo bono para las familias afectadas por el COVID-19 Aron Espinoza, Podemos Perú La inversión de S/20 mil millones en el sector salud La vacuna contra el COVID-19 como objetivo nacional - Rennan Espinoza, Somos Perú Reconocimiento económico para los huérfanos del COVID-19 La inversión de S/20 mil millones en el sector salud - Francisco Sagasti, Partido Morado Poner énfasis en los temas que preocupan: pandemia, reactivación económica y educación El Pacto Perú - Rocío Silva Santisteban, Frente Amplio Reconocimiento económico a los huérfanos del COVID-19 El Pacto Perú, pero dependiendo de los términos del mismo La ampliación del presupuesto del sector salud, aunque es insuficiente

Cuatro voceros también resaltaron el anuncio sobre los S/ 20 mil millones que se destinarán para el sector salud.

Los parlamentarios María Céspedes (Frepap, Lima) y Aron Espinoza (Podemos Perú, Lima) coincidieron en señalar que la priorización de la vacuna contra el COVID-19 es un punto a destacar en el mensaje presidencial.

Las omisiones

En lo que respecta a las omisiones, la gran mayoría de representantes parlamentarios criticaron que el jefe de Estado no haya realizado una autocrítica respecto a los errores cometidos por su gobierno durante la pandemia.

“El 99% del discurso es una omisión. El discurso ha sido un cúmulo de buenas intenciones. ¿Quién no quiere eliminar la pobreza extrema? ¿Quién no quiere quiere salvar la economía y salud del país? Cualquiera. Pero no hay planes concretos” , afirmó el vocero fujimorista Diethell Columbus (Lima).

En los puntos débiles del mensaje presidencial también coincidieron los legisladores María Céspedes y Aron Espinoza, al remarcar que Vizcarra no hizo referencia al sistema de pensiones, especialmente a la ONP. Ambos recordaron que el jefe de Estado hablaba sobre la necesidad de una reforma integral.

Omisiones del mensaje presidencial, según los voceros presidenciales Omisión 1 Omisión 2 Omisión 3 Otto Guibovich, Acción Popular Falta de mea culpa sobre las muertes por el COVID-19 No indicar una nueva estrategia en el sector salud Un plan de estímulo más fuerte para la reactivación y generación de empleo Luis Valdez, Alianza para el Progreso No haber realizado una autocrítica en el ámbito económico y salud La falta de un nuevo plan para enfrentar la pandemia No se anunciaron medidas concretas para ayudar a las micro pequeñas empresas, y para la generación de empleo María Céspedes, Frepap No mencionó nada sobre el reclamo de la ONP para la devolución de los aportantes La intervención del Minsa en las regiones que están colapsando por la pandemia Durante este tiempo, ninguna obra concluida Diethell Columbus, Fuerza Popular No haber detallado cómo se generará empleo Falta de un mea culpa sobre las irregularidades en su gestión, como el Caso Richard Swing Falta de reconocimiento de responsabilidad por no haber dado cifras reales durante la pandemia: ni de infectados ni de muertos José Vega, Unión por el Perú No explicó cómo salvará el año escolar No ha sincerado las cifras de muertes por el COVID-19 No ha dicho cómo se generarán empleos para la reactivación económica Aron Espinoza, Podemos Perú No explicó cómo reactivará la economía del país No mencionó puntos claves sobre cómo combatir la inseguridad ciudadana No mencionó nada sobre la ONP y el sistema de pensiones Rennan Espinoza, Somos Perú No realizó un mea culpa sobre los errores cometidos durante la pandemia No hay un plan sobre el empleo juvenil No hay un real plan sobre la agricultura Francisco Sagasti, Partido Morado No explicó algunos errores de coordinación con los gobierno regionales No explicó sobre los errores estadísticos para registrar a las personas infectadas por el COVID-19 Planteó una serie de medidas que tomarían cinco años de gobierno, y a esta gestión solo le queda un año Rocío Silva Santisteban, Frente Amplio No habló sobre una propuesta preventiva comunitaria Financiamiento con equipos de protección a agentes sanitarios o promotores de salud Conflictos sociales

Los voceros parlamentarios dijeron esperar que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, desarrolle los puntos abordados en el mensaje presidencial. El próximo 3 de agosto, Cateriano deberá presentarse ante el pleno en busca del voto de investidura.

