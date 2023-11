La presentación del ministro del Interior, Vicente Romero, en el pleno del Congreso del último martes solo provocó que el llamado Bloque País- compuesto por Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Avanza País y Somos Perú- le baje el dedo y respalde su salida del cargo, a través de una moción de censura. Esto por los altos índices de criminalidad en las calles, a pesar de la declaración de estado de emergencia en diferentes distritos de Lima.

La bancada del lápiz presentó, horas después de la exposición de Romero en el hemiciclo, una moción de censura multipartidaria. En su cuenta de X, la agrupación fundada por el hoy prófugo ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón remarcó que el titular del Mininter ha demostrado “su incapacidad” al permitir que “el país se haya convertido en tierra de nadie”.

“Este gobierno reprime a quienes protestan en su contra. Sin embargo, es débil con los delincuentes, extorsionadores, mafias organizadas, sicarios que no tienen reparo de quitar la vida de inocentes por robar un celular o por cobrar cupos, los estados de emergencia propuestos en el supuesto ‘plan Boluarte’ fueron simples cuentos”, subrayó el cerronismo.

En diálogo con El Comercio, el congresista perulibrista Flavio Cruz consideró que existe “un evidente desgaste” del ministro del Interior. “Por los resultados de su gestión, que no evidencian eficiencia, sobre todo en la lucha contra la delincuencia, debe ser censurado”, complementó.

“No se puede permitir la inacción”

Este miércoles, la bancada de Fuerza Popular presentó una segunda moción de censura en contra de Romero.

Al respecto, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi dijo que el Parlamento debe darle una señal al gobierno, en el sentido, de “no permitir que nos sigan engañando con cortinas de humo, mientras la delincuencia sigue creciendo”.

“Tampoco hay que permitir que el Ejecutivo siga en la inacción casi total, mientras los ciudadanos están aterrados por el avance de la criminalidad”, remarcó.

El también exministro del Interior consideró que el Ejecutivo debe retirar a Romero del cargo y no arriesgarse a una censura. “Lo hicieron con la canciller”, dijo.

“Es evidente que el Estado de emergencia ha fracasado, los que conocemos de estos temas, sabemos que esta no es una alternativa, que es solo una reacción del gobierno después de que ocurrieran atentados con granadas. El ministro presentó tres equipos de la Policía totalmente improvisados, ha desmantelado otras unidades con tal de salvar su cargo”, acotó.

El portavoz de la bancada fujimorista, Eduardo Castillo, afirmó que no se ha visto un plan en seguridad ciudadana por parte de Romero.

“Hemos dejado en claro que los planes que él ha expuesto no han existido, nos quiso tirar la responsabilidad al decir que nosotros no aprobamos su proyecto [sobre la policía del orden], los estados de emergencia no funcionan, se le ha dado facultades y nada, tampoco ha ejecutado los recursos de su sector”, cuestionó.

“Este señor no tenido la suficiente capacidad para dirigir el Ministerio del Interior en estos momentos tan complicados”, manifestó.

Castillo refirió que, una vez presentada la moción de censura de Fuerza Popular, es probable que por práctica parlamentaria esta se pueda acumular con la de Perú Libre.

A su turno, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, refirió, a título personal, que la gestión de Romero en el Ministerio del Interior no ha rendido “los frutos que esperábamos” y subrayó que “la inseguridad se ha agravado, a pesar de los esfuerzos de la alta autoridad”.

“Es hora de un recambio en ese sector, no creo que firmemos alguna de las mociones, pero espero que el ministro renuncie antes de que la censura se produzca”, expresó a este Diario.

Salhuana indicó que su bancada aún no ha tomado una posición, pero “yo sí creo que se debe cambiar el liderazgo en el Mininter”.

“Un estado de emergencia siempre ayuda, porque implica limitar negocios nocturnos y contar con mayor presencial policial, pero es insuficiente, porque la delincuencia se traslada al distrito vecino, al que no tiene estado, es una medida importante pero insuficiente”, finalizó.

Por el momento, no renunciará

El parlamentario Alejandro Cavero, de Avanza País, informó que su bancada aún no tiene una postura colectiva, pero, a título personal, adelantó que sí deberían respaldar la censura de Romero.

“El ministro del Interior no está respondiendo con eficiencia a la tremenda crisis de inseguridad que tenemos y no hay voluntad política del gobierno de afrontar este problema con seriedad y sentido de urgencia. Se le delegaron facultades [en seguridad] hace más de un mes y es poquísimo lo que han hecho”, sostuvo a El Comercio.

Cabe resaltar que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, firmó la moción de censura presentada por Perú Libre.

“Hemos escuchado a un ministro que es parte de un gobierno que cree que el Perú está en calma y en paz, pero la realidad es otra. En las calles y mercados, nuestros hermanos sufren robos, extorsiones y asesinatos. Sus bonitas cifras no reflejan la verdad. El país necesita un ministro comprometido con su institución, con soluciones reales y resultados contundentes”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

El vocero de Somos Perú, José Jeri, dijo que un sector de su bancada está a favor de la censura a Romero, pero aún no existe una posición colectiva.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que, por el momento, no se evalúa solicitarle al ministro del Interior su renuncia. Añadieron que “todo está tranquilo” y “sin ninguna novedad”.

La moción de censura planteada por Perú Libre y suscrita por parlamentarios de Cambio Democrático, Acción Popular, Somos Perú, Avanza País, Unidad y Diálogo, Podemos Perú y Perú Bicentenario fue anunciada la noche del martes en el pleno. El reglamento del Parlamento establece que puede ser debatida entre el cuarto y décimo días natural después de esto.

Para aprobar la moción de censura, se requiere “del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso”. Es decir, de 66 adhesiones.

Las bancadas del Bloque País-Fuerza Popular (22), APP (11), Avanza País (9), Perú Libre (12) y Somos Perú (5)- suman en conjunto 59 votos.

Si a estos se suman Cambio Democrático (10) y Acción Popular (7), que suscriben la moción de censura que la izquierda presentó, se llegaría a un total de 76 votos, superando los 66 requeridos.