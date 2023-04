El vocero de la bancada Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, exhortó a los trabajadores del Congreso de la República que denuncien si es que han sido víctimas o si conocen de cobros irregulares como los que salieron a la luz este fin de semana en el entorno de la legisladora Rosío Torres.

“Claro que sí (he escuchado de indicios). A raíz de estas denuncias que se están ventilando en la prensa y el Ministerio Público, se escuchan voces que, por ejemplo, habría otros congresistas bajo este mismo mecanismo. Por eso hago la invocación a los trabajadores del Congreso para que denuncien”, señaló este martes en una entrevista a RPP.

El lunes, el presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que la congresista Rosio Torres será expulsada del partido tras ser denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores y consideró que debería terminar en la cárcel.

El vocero de APP, Alejandro Soto, pidió que trabajadores denuncien casos como los de Rosío Torres. (RPP)

Esto, luego que un reportaje del programa “Punto Final” revelara que la legisladora obligó a al menos cinco trabajadores o extrabajadores de su despacho a depositar parte de sus sueldos a Juan Pérez Guerra, sobrino de la congresista.

El pasado 29 de marzo, las cámaras de “Punto Final” grabaron a la congresista mientras borraba el historial de conversaciones que sostuvo con su sobrino mediante WhatsApp, minutos después de ser consultada por el mismo programa por los depósitos que realizaron sus trabajadores.

Alejandro Soto señaló que las explicaciones que Rosío Torres ha brindado antes estas acusaciones han sido insuficientes y advirtió que esta práctica podría estar ocurriendo en otros despacho.

“El caso de Magaly Ruiz, de mi propia bancada, fue anterior al de Rosío Torres Salinas. Cuando nos reunimos para tratar el caso de Magaly Ruiz, la señora Rosío Torres no dijo Nada. Por ahí existían algunas voces que no solo es en APP sino en otras bancadas pero eso tiene que confirmarse, no puede ser simplemente un dicho o un ‘run run’”, indició el portavoz de APP.

Tras recordar el caso de Ruiz, Soto diferenció las acusaciones contra ambas parlamentarias que fueron elegidas por APP, al asegurar que en el caso de Magaly Ruiz se reveló el voucher de un pago a un trabajador de su despacho que luego despidió para luego someterse a las investigaciones y apartarse de la bancada y el partido.

“De ninguna manera, no puedo garantizar (que estos casos no se puedan repetir). Lo que puedo exhortar es a todos los trabajadores del Congreso de la República que tengan la valentía de denunciar a los congresistas”, concluyó.