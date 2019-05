Cuestión de confianza: analistas creen que tendrá impacto positivo para el Ejecutivo

Tres analistas políticos consultados por este Diario responden interrogantes sobre el mensaje a la nación que el presidente Martín Vizcarra dio ayer en Palacio de Gobierno, en el que anunció la presentación de una cuestión de confianza ante el Congreso de la República por la reforma política.

Los analistas destacan que el mandatario estuviera acompañado en su mensaje por los gobernadores regionales. También coinciden en que la opinión pública le será favorable ante el anuncio que hizo.

José Elice

Director ejecutivo de Reflexión Democrática

1) ¿Cómo evalúa el discurso del presidente Martín Vizcarra?

El mensaje llega en un momento crítico, cuando continúa la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha sido una medida extrema, audaz y valiente del presidente. Además, destaca la forma como se ha presentado: el mandatario ha estado acompañado por los gobernadores regionales. Sin embargo, hay que considerar que, aunque la reforma política es importante, la ciudadanía está esperando acciones concretas en otros temas, como la mejora de los servicios, el destrabe de la inversión privada, la seguridad ciudadana y la simplificación de los trámites administrativos.

2) ¿Cuál considera que es el escenario más probable ante el pedido de cuestión de confianza?

Primero, hay que definir qué interpretamos por no modificar la esencia de las propuestas del Ejecutivo. Luego, tenemos que ver cómo se comportará el Congreso. La hipótesis es que le dan la confianza, pero si no sucede, ya sabemos cuáles son las consecuencias: cae el Gabinete, se toma como segunda negación de confianza y se aplican las reglas constitucionales. Mientras tanto, la Comisión Permanente continúa funcionando, y de no realizarse nuevas elecciones dentro del plazo de cuatro meses, el Congreso recobra todas sus funciones.

3) ¿Cómo será la relación entre el Congreso y el Ejecutivo si se supera este capítulo?

El Ejecutivo y el Congreso viven una relación de distanciamiento y tensión que se ha vuelto permanente y que tiene que terminar. Es posible un espacio de entendimiento donde por fin comprendan que lo más importante es hacer lo que el pueblo está esperando que se haga. Que no continúen con los conflictos, que ya nos están cansando. Siempre hay la posibilidad de que se abra un espacio de entendimiento.

4) ¿Cuál cree que será el impacto en la opinión pública?

El impacto en la opinión pública será favorable para el Ejecutivo. Ya se sabe cuál es el ánimo de la población frente al Congreso. Eso se vio reflejado en el referéndum del año pasado. Es previsible que la aprobación al presidente se incremente y que la gente apoye la posibilidad de que se disuelva el Congreso y se apliquen las reglas constitucionales para la renovación de este.

Mabel Huertas

Analista política de 50+1

1) ¿Cómo evalúa el discurso del presidente Martín Vizcarra?

Ha sido un discurso potente. Además, contar con los gobernadores regionales fue un mensaje al Congreso. Le ha dicho: “El Perú está conmigo”. Es una buena jugada para el efectismo que necesitaba el mensaje. Me parece bien que el presidente exija que se discutan las reformas políticas, pero me preocupa el apremio. Las reformas estructurales de nuestra política necesitan diálogo, socialización y análisis. Podría tener consecuencias negativas a largo plazo que el presidente pida una cuestión de confianza en torno a los proyectos de ley para que sean aprobados tal cual.

2) ¿Cuál considera que es el escenario más probable ante el pedido de cuestión de confianza?

Es una lectura difusa. En mi opinión, el fujimorismo está siendo irracional en sus decisiones políticas y eso lo hace difícil de leer. Hasta ahora lo que ha estado haciendo es mostrar el músculo. Desde ese punto de vista, no sé hasta dónde podría estirar más la soga. Ya ha demostrado que no está conectado con un gran sector de la población que pide gobernabilidad. El fujimorismo vive de espaldas a la gente. Del presidente, hubiese esperado un poco más de creatividad para resolver los conflictos con el Congreso.

3) ¿Cómo será la relación entre el Congreso y el Ejecutivo si se supera este capítulo?

No cambiará la situación. No cambió cuando se le exigió al Congreso aprobar los proyectos de ley para el referéndum. Eso se hizo y la relación continuó tirante. El Gabinete Ministerial podría recibir el voto de confianza del Congreso, pero eso no significa que la relación vaya a cambiar. Además, me queda la duda de si esta reforma política es una herramienta del Ejecutivo para enfrentarse al Congreso o de verdad es un tema que le importe y lo considere muy prioritario. ¿Por qué ha hablado solo de cinco proyectos de ley y no de los 12? Los proyectos fueron presentados como algo integral.

4) ¿Cuál cree que será el impacto en la opinión pública?

Lo que ha hecho el presidente ha sido muy popular. ¿Qué ciudadano de a pie con dos dedos de frente no quiere que se acabe con la corrupción y la impunidad? El mensaje sintoniza muy bien con el ciudadano, por ello creo que impactará positivamente para Vizcarra. Ha utilizado una retórica que conecta con la población, más allá de los temas de fondo.

Jeffrey Radzinsky

Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP

1) ¿Cómo evalúa el discurso del presidente Martín Vizcarra?

El presidente pretende presionar al Congreso con instrumentos que la Constitución le ofrece. Y dijo expresamente que un gran detonante de esta cuestión de confianza fue la protección al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Además, ha buscado fortaleza con los gobernadores regionales. Es una jugada interesante e importante porque en los últimos meses se lo vio debilitado y solitario. Lo que está buscando no es solo la cuestión de confianza, sino dar un mensaje político anticentralista y antilimeño. Ha dicho: “No estoy solo”. También ha buscado empatía con la ciudadanía al mostrar que comparte la indignación y no se queda con los brazos cruzados.

2) ¿Cuál considera que es el escenario más probable ante el pedido de cuestión de confianza?

Hay que ver qué sucede con las bancadas mayoritarias, que podrían recular y otorgar la confianza. Pero lo más importante es que se respete el marco constitucional. Ese es el eje clave. Aquí no caben comparaciones con el 5 de abril de 1992. Ese fue un golpe y fue contra el mandato de la Constitución. No hay que confundir papas con camotes. La democracia peruana ha batido récords históricos. Nunca hemos tenido tantos años consecutivos de democracia. Incluso la renuncia de Kuczynski se dio en el marco constitucional.

3) ¿Cómo será la relación entre el Congreso y el Ejecutivo si se supera este capítulo?

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido menos tensa que en la época de Kuczynski. Esto se debe a dos razones: el fujimorismo perdió su mayoría absoluta y el presidente del Congreso se distanció de ese grupo. Además, es natural que haya tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El problema es que este Congreso ha destacado más por sus escándalos. La Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han tenido más protagonismo que la agenda legislativa.