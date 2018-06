Luego de permanecer poco más de dos meses en el cargo, el economista David Tuesta renunció al cargo de ministro de Economía y Finanzas.

Fuentes de El Comercio señalaron que el alejamiento de Tuesta se debe a las idas y vueltas del Gobierno ante medidas tributarias adoptadas por su sector. Estas se relacionan principalmente al incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la evaluación del Impuesto a la Renta (IR).

— 10/5/18

El MEF publicó un decreto supremo que aprueba la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Los cambios fueron para bebidas azucaradas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, combustibles y vehículos nuevos e importados de segunda mano.



— 16/5/18

David Tuesta, titular del MEF, indicó en la Comisión de Economía del Congreso que el Gobierno iba a bajar el umbral del Impuesto a la Renta (IR), con lo que más personas lo pagarían.



— 18/5/18

El primer ministro César Villanueva señaló a El Comercio que "por ningún lado" el Gobierno ha buscado modificar el Impuesto a la Renta (IR), pues no se está “en una situación dramática como para llenarnos de impuestos”. Días después, el premier ratificó esa posición.



— 22/5/18

El presidente Martín Vizcarra también se pronunció sobre el IR desde Huancavelica. “Para crecer la economía no vamos a poner más impuestos a las personas que menos tienen, de ninguna manera”, señaló a la prensa.



— 25/5/18

Pese a lo señalado días atrás, Tuesta negó en la Comisión de Constitución del Congreso, donde sustentó el pedido de facultades legislativas en materia tributaria y financiera, que el Gobierno haya planteado en algún momento cobrarle más impuestos a los más pobres.



— 28/5/18

Ante los cuestionamientos, Tuesta manifestó en una entrevista con El Comercio, refiriéndose al ISC: “El gobierno no va a retroceder, entonces no especulo nada. Yo no he tenido ninguna información de que vaya a hacerlo. No va retroceder”.



— 28/5/18

Pese a lo señalado por Tuesta, el presidente Martín Vizcarra señaló que si bien la incidencia del alza del ISC en los precios no era relevante, su gestión evaluará el tema. "Como ustedes saben y lo hemos dicho, nosotros somos un gobierno que va a estar siempre del lado del pueblo. Y si vemos que alguna medida afecta, haremos cualquier ajuste. Pero tenemos que evaluar antes de hacer eso", dijo desde Cusco.



— 4/6/18

El Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), gremio de transportistas de carga y pasajeros, llegó a un acuerdo con el Gobierno y canceló el paro indefinido que se había anunciado a partir de este martes. El Comercio supo que el acuerdo contempla que el monto de la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de combustibles ascendería a 80 céntimos por galón.