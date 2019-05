Denuncia de fiscal de la Nación contra Pedro Chávarry recién se vería en agosto

El congresista César Vásquez (APP) manifestó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no podrá procesar hasta agosto próximo la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra de su antecesor, el fiscal supremo Pedro Chávarry, a quien señaló como instigador de la irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público y de la sustracción de documentos.

Explicó que el inciso M del artículo 39 del reglamento del Congreso establece que las denuncias “declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente período anual de sesiones”.

Vásquez recordó que a inicios de abril la subcomisión, con los votos de Fuerza Popular y el Apra, mandó al archivo la denuncia constitucional N° 301 contra Chávarry, formulada por el Frente Amplio, por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y obstrucción a la justicia. Ávalos imputó al ex fiscal de la Nación delitos similares que la agrupación de izquierda.

“[Esta denuncia] no podría ser declarada admisible porque estamos en el mismo período legislativo, en todo caso la puede volver a presentar. No se va a evaluar el tema de fondo, la secretaría técnica de la comisión la va a declarar inadmisible, porque la está presentando en el mismo período en que se archivó [una denuncia por el mismo hecho]”, remarcó en RPP Noticias.

El siguiente período anual de sesiones del Parlamento, según su reglamento, se inicia el 27 de julio. Sin embargo, las comisiones se renuevan a mediados de agosto.

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, evitó pronunciarse directamente sobre la denuncia presentada por Ávalos, pero indicó que en términos generales “no se puede ver un mismo caso” dos veces en un mismo año legislativo (que se inicia cada 27 de julio y concluye el 26 de julio del siguiente año).

Segura también indicó que, si el expediente enviado por la fiscal de la Nación puede ser procesado, no le dará prioridad salvo que exista un acuerdo aprobado por mayoría en su grupo.

“Para nosotros, según el artículo 2 de la Constitución, todos tienen los mismos derechos, más aun cuando en la subcomisión se ha tomado el acuerdo de ver todas las denuncias en orden cronológico. No porque sea el rey de España, el presidente o alguien con cierto poder, voy a permitir que se agende sin que haya cumplido con los procedimientos”, remarcó a El Comercio.

—“Archivamiento no es definitivo”—

El congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), integrante de la subcomisión, indicó que la denuncia constitucional que presentó el Frente Amplio no tiene “un archivamiento definitivo”. Exhortó al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, a convocar a la Comisión Permanente para que se debata si respalda o deja sin efecto esta decisión.

“Desde la Comisión Permanente se puede recomendar que [la denuncia del Frente Amplio] regrese a la subcomisión para que pueda ser acumulada con la presentada por la fiscal Ávalos, esa podría ser una alternativa”, manifestó en comunicación con este Diario.

Pacori dijo que existe un antecedente. Recordó que la subcomisión archivó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, decisión que fue anulada en la Comisión Permanente. No obstante, opinó que es probable que Fuerza Popular prolongue esta denuncia contra Chávarry hasta la próxima legislatura.

El ex oficial mayor del Congreso José Elice indicó que el planteamiento de Pacori no procede, porque el inciso M del artículo 39 del reglamento del Parlamento no precisa que deba existir un “archivamiento definitivo”, por lo que, ante la duda, esta favorece al investigado. “Simplemente hay que esperar”, refirió.

El parlamentario Marco Arana (Frente Amplio) consideró que el argumento expuesto por Vásquez es “una maniobra dilatoria”. Cuestionó que “por una leguleyada” no se procese la denuncia a Chávarry. Añadió que si el reglamento del Congreso representa un problema, este debe ser modificado en un pleno extraordinario. “No podemos tener un reglamento que cuando el sistema anticorrupción busca luchar contra los corruptos, usamos plazos dilatorios, mayorías políticas y luego leguleyadas. Eso es vergonzoso y hunde a un descrédito mayor al Congreso”, acotó.

El congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) confirmó que hoy presentará su informe sobre las cuatro denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación por los presuntos delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal por sus presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto.



“Presentaré un informe objetivo e imparcial, no me dejaré presionar por absolutamente nadie”, subrayó el parlamentario.

—Expertos dicen que debe esperarse nuevo período—



José Elice

Ex oficial mayor del Congreso

“[Vásquez] está en lo correcto, porque el reglamento del Congreso simplemente establece que el archivamiento de la primera denuncia debe ser en cualquier etapa del proceso. Esto no significa que no haya la posibilidad de presentar una nueva acusación. Sin embargo, se debe esperar a la siguiente legislatura. La nueva acusación puede probar todo lo que se archivó, pero debe tener nuevas pruebas”.

Alejandro Rospigliosi

Experto en temas parlamentarios

“Lo importante es no generar riesgos, porque por apurarse, puede ser que la subcomisión vea el caso y se apruebe la denuncia constitucional, pero luego el señor Chávarry puede presentar un amparo, decir que no se respetó el reglamento y tener un salvavidas formal. Para reducir los riesgos debería esperarse a agosto. Y en esta fecha la subcomisión tendrá nuevos integrantes”.

Óscar Urviola

Ex presidente del Tribunal Constitucional

“Hay un principio en el derecho penal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El mismo hecho puede ser evaluado [nuevamente] pero con pruebas diferentes, que acrediten la comisión de un delito. Así lo exige el reglamento [del Congreso], pero [para procesar la nueva acusación a Chávarry] se tiene que esperar hasta julio, cuando se inicie el nuevo período de sesiones”.