“No sé de qué me acusan, honestamente, porque no tengo responsabilidad en el indulto”, dijo ayer la primera ministra Mercedes Aráoz, al ser consultada por la denuncia constitucional que ha presentado la bancada de Nuevo Perú en su contra. La denuncia incluye al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, por la gracia que el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori.

“Está totalmente claro que [el indulto a Fujimori] es una responsabilidad del presidente [Pedro Pablo Kuczynski]”, agregó la primera ministra a la prensa.



La resolución suprema que oficializó el indulto humanitario para el ex mandatario fue refrendada por Kuczynski y por Mendoza. No lleva la firma de Aráoz.

La denuncia presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales indica que Aráoz ha infringido los artículos 38, 39 y 128 de la Carta Magna. En el caso de Mendoza, incluyen los artículos 118, 139 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución.

—Opiniones—

Expertos consultados por este Diario coinciden en que esta acción no prosperará. Para Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), la denuncia no tendría futuro y no sería admitida conforme a la jurisprudencia que existe en el máximo intérprete de la Constitución.



“Como hay un móvil político fuerte, veremos cómo se pronuncian. Jurídicamente, no debería proceder. No tiene instrumentos normativos para hacerlo. No hay falta a la Constitución”, afirmó.

Según la acción de la bancada de Nuevo Perú, la presidenta del Consejo de Ministros “no respetó el principio de transparencia, negando un procedimiento que se había formalizado tres días antes de afirmar que no había indulto”. Esto se basa en unas declaraciones de Aráoz.

En la misma línea que García Toma, el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde consideró que la denuncia fracasará en la subcomisión. No obstante, indicó que el Parlamento podría discutir si internamente, a nivel administrativo, el Ejecutivo siguió los trámites correspondientes.

“La conducta de Aráoz es política. No es una infracción a la Constitución. Además, tiene menos peso porque las responsabilidades son individuales. No es la ministra quien se ha hecho cargo del indulto”, agregó a El Comercio.

Una postura similar tuvo el también experto en derecho constitucional Samuel Abad. Precisó que no existe un hecho concreto que permita acreditar una negociación por el indulto, como aseguran en la demanda. “Quien emite el indulto es el presidente. Él no puede ser acusado durante su mandato, pero es el directamente responsable”, resaltó.

Sobre el caso de Mendoza, aseguró que, al haber firmado la resolución, se le transfiere responsabilidad. Acotó que el Congreso deberá determinar si el indulto respeta la Constitución.