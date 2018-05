El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, consideró que la aprobación en primera votación de la castración química para condenados por violación sexual de menores "no es la respuesta más adecuada" para enfrentar la violencia sexual y que la propuesta legislativa "no es coherente".

"No es una técnica legislativa coherente. No estoy negando la buena intención de los legisladores por las agresiones, pero me parece que la respuesta no está siendo la más adecuada y creo que hay que dar un poco de tiempo", manifestó en entrevista con el programa de TV "Ama llulla".

El Congreso ha aprobado –en primera votación– la inclusión de la castración química como una sanción para los condenados por violación sexual contra menores de 14 años. De esta manera, se modificó el artículo 173 del Código Penal (referido al delito de violación sexual de menores), en el que, además de elevarse la pena de cárcel a cadena perpetua, se incluyó el siguiente texto: “Se impondrá como medida complementaria la castración química cuando el juez lo estime pertinente”.

Duberlí Rodríguez señaló que, precisamente, la "incoherencia legislativa" está en dicha redacción, la misma que –aseguró– desatará críticas al Poder Judicial.

"¿Qué pasa si el juez no considera pertinente? Empiezan las críticas al Poder Judicial. Otra vez se echará la culpa a los jueces, que son ellos que no tienen la voluntad de castigar. Desde mi punto de vista, la técnica legislativa es un poco equivocada", remarcó.

Asimismo, resaltó que en el 2017, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo rechazaron la castración química y la declararon “inviable”.

"Hay que debatir un poco más. Hay que poner la atención no tanto en el victimario sino en la víctima. Creo que el Congreso debería retrasar este tema antes de ir a la segunda votación y consultar a los especialistas, que saben más que nosotros los abogados", dijo.

