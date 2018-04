El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, defendió el accionar de la Sala Penal Nacional que determinó que se lleve a cabo la detención domiciliaria de los cabecillas terroristas Osmán Morote y Margot Liendo Gil como parte del proceso por el Caso Tarata, y respondió al procurador Milko Ruiz, quien ha calificado como "infame" el proceder de los jueces en este caso.

"Esta decisión (de detención domiciliaria) fue impugnada y subió a la Sala de Apelaciones. Esta sala, el 13 de julio del 2017, confirmó el arresto domiciliario. Existe la posibilidad que, con una resolución de esta naturaleza, se plantee un recurso de nulidad o un recurso de casación, pero ni lo uno ni lo otro fueron interpuestos en ese momento ni por la fiscalía ni la procuraduría", señaló Rodríguez vía telefónica desde Ecuador para Canal N.

"Lo que está haciendo la sala que está juzgando a Osmán Morote por el Caso Tarata es simplemente aplicar una decisión que ya está definida desde el año pasado. Este no es un tema judicial", añadió el titular del Poder Judicial.

Duberlí Rodríguez informó que ya no es posible apelar la orden de detención domiciliaria ante la Corte Suprema. Sin embargo, recordó que se trata solo de una medida coercitiva, mas no una sentencia firme sobre el atentado de Tarata de 1992.

"Las críticas son políticas, no jurídicas, y el Poder Judicial no resuelve en base a opiniones políticas [...] Si quieren una opinión política, yo pregunto... Le echan la culpa al Poder Judicial de un posible resurgimiento del terrorismo. Yo he condenado en segunda instancia a Abimael Guzmán a cadena perpetua. Los jueces del Perú han condenado a cientos de terroristas. He sido juez sin rostro en 1996 en Chiclayo y he condenado a quien tenía que condenar y absuelto a quien tenía que absolver", aseveró.

"Al terrorismo, militarmente, lo derrotó las FF.AA. y la PNP muy bien. Jurídicamente se le derrotó con sentencias jurídicas. ¿Quién tiene que derrotar políticamente al terrorismo? Los partidos políticos democráticas en los magisterios donde está resurgiendo Sendero Luminoso, en las universidades [...] El Poder Judicial ha hecho lo que tenía que hacer", concluyó.

- Responde a Milko Ruiz -

Duberlí Rodríguez rechazó los cuestionamientos que hizo el procurador antiterrorismo Milko Ruiz, de quien dijo que "brilla por su ausencia" en las audiencias por el Caso Tarata.

"Una cosa es criticar, pero la mejor crítica es interponer los recursos que él no quiso hacer el año pasado, cuando correspondía. Rechazo tajantemente los insultos del señor procurador que debe defender de manera más responsable su trabajo", comentó en declaraciones a RPP.

Duberlí Rodríguez recordó que Milko Ruiz, como parte del proceso y por tratarse de una medida coercitiva y no una sentencia, pudo haber presentado algún recurso. "En todo caso, podía haberle hecho saber al fiscal, pero ni uno ni otro dijeron absolutamente nada. Él se quedó callado y ahora recién viene a hablar", criticó.

- Fotografía con Izquierda Unida -

A Duberlí Rodríguez también se le preguntó por la difusión por redes sociales de una fotografía tomada cuando era parlamentario entre los años 1985 y 1990 y donde se le ve pidiendo libertad para "presos políticos".

El titular del PJ precisó que la fotografía es de 1986, tomada en el Parlamento, cuando era diputado por la bancada Izquierda Unida, en el contexto de un reclamo y un pedido de amnistía para presos que, tanto él como sus colegas como Carlos Tapia y Manuel Dammert, consideraban injustamente arrestados solo por tener textos de autores como José Carlos Mariátegui.

"Había cientos de presos de Izquierda Unida que nada tenían que ver con el terrorismo. Izquierda Unida siempre tuvo una posición firme contra el terrorismo. Esa foto refleja un reclamo de libertad por presos falsamente acusados por terrorismo", precisó.