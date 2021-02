Conforme a los criterios de Saber más

En una entrevista compartida en YouTube y Facebook el último martes, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, declaró que Chile alienta el turismo bajo el ofrecimiento de vacunación gratuita a extranjeros contra el coronavirus.

En el video, le dice lo siguiente al comunicador Carlos Orozco:

“Chile se da el lujo de limpiárnoslo en la cara, de decir ‘tenemos 90 millones de vacunas, vengan acá a hacer turismo para vacunarlos gratis a todos’... Claro, pagando avión, pagando estadía, pagando comida… Son dos dosis; son 23 días. Tienes que quedarte 20 días en Chile o regresarte. De todas maneras, es caro”.

Rafael López Aliaga, 09/02/2021

En sentido similar, Manuel Merino de Lama, congresista de Acción Popular y efímero presidente del Perú, también se había referido a este tema. La tarde del martes, ante la Comisión de Salud del Congreso, señaló:

“Envidiable lo que sucede en Chile, sí, es envidiable. Estoy seguro que muchos miembros de esta comisión estarán pensando en viajar a Chile para poderse vacunar de manera gratuita. Eso significa que hubo capacidad de respuesta ante la pandemia”.

Manuel Merino, 09/02/2021





Ambas afirmaciones son falsas

El 24 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud chileno había aprobado una resolución sobre lineamientos técnico-operativos para la vacunación contra el virus. En su capítulo tercero, sobre la campaña de inmunización al 2021, el documento precisa como una de las tres metas específicas “vacunar a la población definida como grupo objetivo que vive en Chile”.

Además, en su capítulo sexto, hace referencia al registro nacional de inmunizaciones, en el cual se debe acreditar la “comuna de residencia” de la persona vacunada para su trazabilidad. En ninguna parte se estableció que los turistas sin domicilio fijo en el país accederían a la dosis gratuita.

El portal digital de Radio Bío Bío dio a conocer este miércoles que el Ministerio de Salud de ese país ha dispuesto una nueva resolución en la que se aclara el concepto de “persona que vive en Chile”.

Allí, se amplía que “es aquella que tiene la nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de estudiante o visa sujeta a contrato o quienes cuenten con una solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite”. Esto, como complemento informativo sobre los beneficiarios del plan de vacunación publicado en diciembre.





El canciller de Chile, Andrés Allamand, compartió lo precisado en una rueda de prensa: “No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén como turistas, pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa. En tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o una visa definitiva”.

🔴 AHORA | Ministro Allamand: “No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista”



Más detalles en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/nA2pKW59XD — CNN Chile (@CNNChile) February 10, 2021





López Aliaga reconoció la falsedad de su declaración

Este Diario se comunicó con el postulante de Renovación Popular a fin de obtener algún comentario tras las precisiones del Gobierno chileno. “Tenía otra información que me llegó por redes, pero veo que es falsa”, nos respondió.

Consultado sobre la fuente de la que obtuvo aquella información, López Aliaga señaló que “no solamente [provino] de Willax”, “sino de varias fuentes”. El último martes, el mencionado canal de televisión emitió un reportaje en el que se afirmaba que Chile contemplaba la vacunación de turistas extranjeros.

En medio de sus respuestas, el candidato comentó que Chile debería “ayudar al Perú”, en vista de su logrado acceso a vacunas contra el COVID-19. “Que, entonces, Chile nos ayude, que nos venda 30 millones de vacunas, dado que Perú es el único país sin vacunas en Latinoamérica. A Chile le sobra. Nosotros no tenemos nada. [Francisco] Sagasti debe llamar a [Sebastián] Piñera de inmediato”.

Cabe recordar que el Perú recibió un cargamento de 300 mil dosis de Sinopharm la noche del domingo. El paquete es parte del contrato que el Gobierno ha suscrito con el laboratorio chino por 38 millones de dosis. Además, el Ejecutivo ha confirmado que se tiene otro acuerdo con el mecanismo multilateral Covax Facility para la obtención de 400 mil dosis de AstraZeneca y 117 mil de Pfizer. Directamente con AstraZeneca también se negoció la compra de 14 millones de dosis. Se estima que el arribo de estas últimas al país se dé luego de mediados de año.

Merino no nos respondió

Al igual que con López Aliaga, El Comercio intentó comunicarse con Merino para conocer su reacción luego de la respuesta de Chile. Sin embargo, al cierre de esta edición, el parlamentario no nos atendió, pese a los reiterados mensajes y llamadas a su personal de prensa.

