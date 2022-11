Las nuevas salidas corresponden a San Martín de Porres e Independencia, cuyos dirigentes Jorge Aliaga y Elia Oré, respectivamente, señalaron como principales razones para esta decisión malos manejos en la gestión del partido y deficiente atención a las bases partidarias .

Motivos para renunciar

Aliaga y Oré comentaron a El Comercio que luego de anunciar su salida de Perú Libre, lo que consideran un acto político, procederán con el trámite para su desafiliación ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Lo que queda es la gestión para desafiliar a las personas. Todos los días me llaman con el favor de que los desafilie”, dijo Oré a este Diario.

En total, se trataría de al menos 30 personas, entre dirigentes y militantes, que se retirarán del partido. Aunque Aliaga agregó que este número podría incrementarse a 100. Ambos comentaron que, además de San Martín de Porres e Independencia, hay militantes de Santa Rosa y Comas que también se alejarán de Perú Libre.

Elia Oré detalló que la decisión tiene como principal motivo la disconformidad con el partido porque “no respalda a las bases. […] Se ha visto arbitrariedad, autoritarismo. Las bases no son escuchadas por parte de instancias superiores”. Aliaga añadió que se trata principalmente por la forma en que el partido se ha venido manejando.

“Con el fondo [público] de la ONPE no hubo capacitaciones, escuelas políticas de formación. Cuando nos enteramos del sueldo de Vladimir Cerrón [de S/12 mil mensuales] remeció más. En vista a eso, cuando acabó la campaña municipal, cuando vimos los resultados, quisimos reunirnos con Vladimir Cerrón porque desconfiamos del comité regional de Lima. Yo solicité personalmente reunirnos con Cerrón, pero estaba ocupado en sus diligencias fiscales. De ahí cursamos una solicitud escrita el 22 de octubre. Hasta la fecha no hay respuesta. Dije: si no me hace caso, entonces un documento más formal”, contó Aliaga a este Diario.

Debido a esta desatención, Aliaga concluye: “No hay interés de conversar con los que fueron candidatos, dirigentes, simplemente no quieren dialogar”. El dirigente se reafirmó en los motivos expuestos en su carta de renuncia al comité distrital de Perú Libre. “Cuando Cerrón se refirió a las renuncias de Lima Sur fue algo que indignó más porque fue una burla, una falta de respecto. Uno como líder busca conversar. Si se suman los escándalos del Minsa, es algo indefendible. No voy a salir a dar la cara por ese ‘pitufeo’, se supone que vinimos a cambiar la forma de hacer política”, finalizó.

Buscarán reunirse con Guido Bellido

Según Aliaga, el malestar hacia el partido no se centra solo en Lima. “Tengo entendiendo de que en la sierra sur hay una corriente que está con [el congresista] Guido Bellido, pero sí hay un malestar. Converso con [dirigentes de] Tacna, Apurímac, Huancavelica. Hay un malestar tremendo”, dijo.

Para Oré, la de Guido Bellido no sería la única renuncia de la bancada Perú Libre. “Van a seguir saliendo porque nadie puede ser estar así. Hemos luchado por el cambio, pero si vamos a estar en la misma situación, como cualquier otro partido, no tiene sentido estar ahí. Se ha notado que, en lugar de unir, la bancada ha terminado partida”, consideró.

El congresista Guido Bellido renunció esta semana a la bancada de Perú Libre. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Mientras que Aliaga no ha descartado que las bases que han salido de Perú Libre puedan buscar dialogar con el congresista Bellido. “Imagino que vamos a confluir con los compañeros que renuncian. Con Guido Bellido impulsamos la academia Perú Libre y teníamos reuniones virtuales. Eso hicimos en pandemia y es algo que nos unió. Hemos conversado unas cuentas veces, seguro vamos a confluir. Tengo entendido de que sí vamos a reunirnos”, anunció.

Finalmente, Aliaga cuestionó que Perú Libre no haya sabido tender vínculos con organizaciones sociales.

Parte de su cuestionamiento hacia el partido fue dirigida a Vladimir Cerrón. Al respecto, tanto Oré como Aliaga señalaron que el fundador del partido no ha tenido un trabajo en conjunto con las bases distritales. “Si quisiera mantener la organización, tiene que bajar al llano”, dijo Oré. Aliaga coincidió indicando que este descuido “es una de las razones de por qué la militancia se ha ido desilusionando. Desde Twitter no se lideran procesos de cambio. Se hace bajando a los distritos”.