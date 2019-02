Ex tesorero de Odebrecht afirma que enviaron dinero a Gonzalo Monteverde

El ex tesorero internacional de Odebrecht Luiz Da Rocha Soares afirmó, durante el cuarto día de interrogatorios que realiza la fiscalía en Curitiba (Brasil), que la firma brasileña utilizó las empresas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Gonzalo Monteverde, para introducir dinero al Perú, que luego debía ser distribuido por Jorge Barata.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, Da Rocha Soares explicó que Odebrecht, por medio del operador financiero externo de la Caja 2 Olivio Rodrigues Júnior, transfirió dinero a las cuentas de Monteverde. Esto con la finalidad de que la constructora brasileña disponga de efectivo en Lima para poder pagar los sobornos a cambio de obras públicas.

Según la investigación del Ministerio Público, el empresario peruano y su entorno recibieron un poco más de US$29 millones, que fueron usados para las coimas que Odebrecht entregó durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Las mismas fuentes indicaron que Da Rocha detalló que se reunió en dos oportunidades con Monteverde, una vez en Panamá y otra en el Perú, para coordinar cómo se iba a enviar el dinero. Incluso, en una de las citas, el ejecutivo peruana le comentó que tenía dos empresas, en referencia a Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, que podía ser utilizada para tal fin.

Este Diario intentó comunicarse con Monteverde, a fin de obtener sus descargos. Sin embargo, este no respondió a nuestras llamadas.

Por medio de una carta notarial que envió a El Comercio a inicios de setiembre del año pasado, Monteverde rechazó que sus empresas hayan servido para realizar pagos de presuntas actividades ilícitas.

Agregó en ese momento, a raíz de un informe sobre los aportes que Odebrecht afirma haber dado al Partido Nacionalista, que demostrará “en las instancias jurisdiccionales correspondientes” con documentos que no tuvo relación con este y otras transferencias.

El ex tesorero internacional de Odebrecht también indicó, de acuerdo a fuentes de El Comercio, que entregará vía cooperación internacional los contratos que justifican que la Banca de Andorra haya abierto cuentas a favor del ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, el ex funcionario de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado, y al ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima Horacio Cánepa, entre otros.



Con información de Graciela Villasís, enviada especial de El Comercio a Brasil.