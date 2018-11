Existe sobrecarga penal en fiscalía que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto

La fiscal supraprovincial del Callao Sandra Castro, encargada de recolectar las escuchas telefónicas que fueron interceptadas en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y otras investigaciones de organizaciones criminales del Callao, se ha visto obligada a ralentizar su trabajo.

¿La razón? Debe dedicarse a otras pesquisas de casos de lavado de activos que, junto a la fiscal supraprovincial del Callao Rocío Sánchez, tiene como parte de su recargada labor fiscal.

Castro Castillo es la única fiscal “recolectora”, es decir, es la encargada de nutrir con información sensible a las investigaciones que tiene su despacho, así como a otros niveles superiores. Tal es el caso de la Fiscalía Suprema Anticorrupción, que investiga al ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos y la fiscalía suprema que indaga al ex juez supremo César Hinostroza y a los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

“Castro es la única fiscal recolectora y ahora está viendo el caso en los tres niveles. Ella es la que coordina con el equipo Constelación de la policía el levantamiento de las actas de transcripción de audios; debe volver a escuchar los audios para la reevaluación de las conversaciones y también hacer otras diligencias propias del caso de Los Cuellos Blancos; además de las otras investigaciones de crimen organizado. Ello demanda tiempo y si está dedicada a otros casos ¿Cómo se puede avanzar?”, cuestionaron fuentes cercanas al caso en diálogo con El Comercio.

En el Callao, las fiscales Castro y Sánchez son las únicas encargadas de investigar casos de crimen organizado y lavado de activos.

La carga procesal por crimen organizado es de siete casos; mientras que la de lavado de activos es más del doble, pues a diario se hacen intervenciones en el puerto del Callao, así como en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por incautación de dinero transnacional que sale o ingresa del país.

Es por ello que Castro y Sánchez deben turnarse para ejecutar operativos en los casos de lavado de activos.

Hasta octubre esta labor la llevó a cabo el Equipo 1, a cargo de Rocío Sánchez, y desde entonces las diligencias para los casos de lavado de activos las efectúa el Equipo 2, cuya responsable es Sandra Castro.

Las fuentes indicaron que Castro y Sánchez ahora deben abocarse a completar las investigaciones por lavado de activos; ya que en los próximos días serán supervisadas por el área de control interno.

“Esta situación genera inconvenientes para atender los casos de las dos especialidades que son complejas”, advirtieron.

—Chávarry no responde—

En agosto último, el despacho de la fiscal Rocío Sánchez solicitó a la Fiscalía de la Nación, es decir al fiscal Pedro Chávarry, que se cree y se designe a un fiscal especializado en delitos de lavado de activos, para que se encargue de estos casos.

“En el Callao sí hay sobrecarga. Los casos de crimen organizado y de lavado de activos son complejos, implican no solo seguimientos, sino interceptaciones a un número enorme de personas y es por eso que se ha pedido que se designe a un fiscal para que se encargue de los casos de lavado, pero no se recibe respuesta”, señalaron las fuentes.

En el área de prensa del Ministerio Público indicaron que desde el inicio del caso se les proporcionó una oficina en el local de la avenida Abancay, así como logística y recursos. Agregaron que se les ha dado el 80% de lo que pidieron.

Sin embargo, las fuentes en el Callao aclararon que las fiscales solo fueron apoyadas con una persona para labores administrativas.

–Audiencia–

​Hoy, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción llevará a cabo una audiencia para evaluar el pedido de cese de prisión preventiva que solicitó el abogado César Salinas Bedón.

Según la fiscalía, César Salinas Bedón sería parte de la red externa de la presunta organización criminal de los denominados Cuellos Blancos del Puerto. Esta misma organización estaría formada por una red de abogados y personal administrativo de la Corte Superior del Callao.

César Salinas Bedón fue detenido el pasado 29 de julio junto a otros integrantes de la presunta organización criminal.