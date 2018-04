Fiscales interrogan a dos ex directivos de Odebrecht

El brasileño Luiz Mameri no era el negociador de los sobornos pero era quien los autorizaba. El ex funcionario de Odebrecht ordenaba al Departamento de Operaciones Estructuradas que transfiriera los pagos ilícitos.

Mameri fue, en resumen, quien ordenó la ejecución de la maquinaria de coimas que implementó la constructora brasileña en los 13 países donde operó. Desde el 2008 fue el ex director de Odebrecht para América Latina y Angola. Era un hombre de confianza de Marcelo Odebrecht.

El fiscal Germán Juárez interrogará a Mameri hoy en Sao Paulo, desde las 9 de la mañana (hora de Brasil). Formulará 35 preguntas sobre la investigación al Partido Nacionalista, que involucra al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia.

Luego, a las 2 de la tarde, será el turno del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga al partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori. También hará preguntas sobre los presuntos aportes a las campañas de tres ex mandatarios: Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

Según fuentes de la fiscalía peruana, su testimonio es sumamente importante y relevante dentro del capítulo peruano del Caso Lava Jato.

En el Ministerio Público, agregaron las mismas fuentes, esperan que el ex directivo confirme lo que ya ha confesado a los fiscales el ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Mameri era jefe de Barata.



El periodista de investigación Hugo Alconada del diario “La Nación” de Argentina dijo en el 2017 que Mameri estaba “abrumado” por las evidencias que lo incriminaban a él y a su ex jefe. Por esa razón, cayeron juntos.



Cuando Marcelo Odebrecht fue condenado a prisión por el juez brasileño Sergio Moro, este se acogió a la colaboración eficaz para confesar sus delitos y reducir su pena. Mameri hizo lo mismo.



—El otro testigo—

Los pagos ilícitos que ha confesado Mameri ante la justicia brasileña los hacía a través de ‘offshores’, cuentas bancarias en paraísos fiscales y hasta en efectivo. Sobre este sistema tiene mucho que contar el otro individuo que será interrogado mañana por la fiscalía peruana: Fernando Migliaccio, el tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas.



Migliaccio, quien hizo su carrera en la constructora, fue detenido hace dos años en Suiza, cuando –tras el arresto del ex CEO de Odebrecht– intentó cerrar una cuenta y transferir los activos al exterior.

‘Waterloo’, su seudónimo dentro de la organización usado en un sistema secreto de mensajería, era el encargado de gestionar los pagos de sobornos. La orden la recibía de Hilberto Silva, el jefe de la oficina creada para sistematizar las coimas.



Es la primera vez que Mameri y Migliaccio responden ante fiscales latinoamericanos (con excepción de los magistrados brasileños que los investigan en su país) por este caso.



Como sucedió con Barata y Odebrecht, los fiscales peruanos deberán firmar un acuerdo de no incriminación respecto a lo que digan ambos testigos.



—Celeridad—

Dos semanas tardaron las gestiones entre la fiscalía brasileña y la peruana para confirmar el interrogatorio de ambos ex directivos de Odebrecht.