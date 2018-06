Fiscalía evalúa tomar declaración de Nancy Lange en EE.UU.

El Ministerio Público evalúa recurrir a la cooperación internacional para tomar la declaración de la ex primera dama Nancy Lange en la investigación que se le sigue a su esposo, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Lange fue citada en calidad de testigo dos veces por el Equipo Especial Anticorrupción Lava Jato, que lidera Hamilton Castro. La primera convocatoria fue el pasado 27 de marzo, pero la ex primera dama no acudió debido a que se encontraba en Estados Unidos. La segunda convocatoria fue para el 17 de abril, pero Lange –que hasta ahora permanece en el país norteamericano– no estuvo presente por causa de un accidente.

Por ello, fuentes de El Comercio en la fiscalía indicaron que si Lange no regresa para la próxima citación, aún sin fecha, solicitarán tomar su declaración en una sede judicial de Estados Unidos.

El abogado César Nakazaki, defensor legal de Lange, expresó que la ex primera dama no ha sido convocada, pero que declarará cuando sea requerida.Además, sostuvo que su patrocinada ha sido llamada como testigo, por lo que no se pronunciaría acerca de si regresará al país o permanecerá en EE.UU.

Lange deberá declarar por el dinero recibido en las cuentas mancomunadas que mantiene con el ex presidente Kuczynski, quien es investigado por presunto lavado de activos. El dinero fue transferido por las empresas First Capital y Westfield Capital, ambas investigadas por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.