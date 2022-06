El expresidente Francisco Sagasti se reunió con el actual mandatario Pedro Castillo el 2 de noviembre del 2021. Sin embargo, dicha cita no aparece consignada en el registro oficial de visitas publicada en la página de transparencia del Despacho Presidencial.

Según reportó el programa “Punto Final” la noche del último domingo, si bien el ingreso de Sagasti no aparece en el registro de transparencia, sí fue consignado a mano en un cuadernillo de ocurrencias de la puerta 6 o ‘puerta Garita’.

Ahí se detalla que el exmandatario y líder del Partido Morado ingresó a las 8:40 p.m. en un vehículo color gris platino de placa, que de acuerdo a Sunarp pertenece al Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú. La salida ocurrió casi tres horas después, a las 11:46 p.m.

Consultado por El Comercio respecto de su ingreso por la puerta 6, el expresidente Francisco Sagasti respondió por escrito: “La reunión duró aproximadamente una hora y diez minutos. Pregunté por dónde entrar y me dijeron por la puerta de residencia. Tengo entendido que se registró, tal como lo reportó un programa televisivo”.

Indicó también que el contacto para ese encuentro se inició con un funcionario y luego habló por teléfono con Castillo, “quien me invitó a Palacio”.

Asimismo, reveló de qué conversó con el mandatario: “Como hubo sólo una semana entre la proclamación de quien ganó las elecciones y la transmisión de mando presidencial, al igual que en otras reuniones, hablé sobre mi experiencia de gobierno. En este caso, se trató de dos temas de política exterior y de mi punto de vista sobre la relación entre el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros”.

Por entonces, Mirtha Vásquez se desempeñaba como presidenta del Consejo de Ministros y buscaba el voto de confianza del Congreso, que obtuvo el 4 de noviembre; el partido de gobierno Perú Libre ya registraba a militantes prófugos de la justicia por el Caso Los Dinámicos del Centro; y dicha agrupación promovía una asamblea constituyente.

Además, el hoy prófugo Bruno Pacheco se desempeñaba como secretario general de Palacio; y, entre otros hechos, la contraloría ya había advertido del nombramiento de personas que no cumplían con el perfil para ser funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sector en el que también se han destapado presuntos hechos de corrupción en el actual gobierno.

El 30 de octubre, tres días antes de su visita a Palacio, Sagasti declaró a la prensa que prefería no hablar de temas políticos en ese momento a la espera de que se discuta el voto de confianza a favor del otrora Gabinete de Vásquez.

Pero días después de su encuentro con Castillo, el 20 de noviembre, cambió de opinión. Entrevistado por RPP, se expresó en contra de la moción de vacancia que había anunciado por entonces la congresista Patricia Chirinos contra el jefe de Estado.

“Creo que este pedido de vacancia simplemente porque el señor es incapaz me parece una aberración que no tiene ningún sentido”, señaló.

Luego, refirió: “Nuevamente estamos ante una situación en que, como no me gustan los resultados electorales en los que he participado, hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó. Es decir, irrespetar la voluntad popular”. Posteriormente, el 4 de diciembre pasado, Sagasti se reunió en Palacio con Castillo por dos horas y media.

En mayo pasado, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que, entre agosto y noviembre del 2021, los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, entraron 60 veces por la puerta 6 de Palacio con vehículos de empresarios vinculados al mandatario, pero solo 17 de esas visitas aparecen en el reporte oficial.

Ambos se encuentran investigados por la fiscalía por presuntos hechos de corrupción en torno al Caso Puente Tarata III, y el primero de ellos mantiene prófugo de la justicia y con una orden de captura internacional.

La puerta 6, ubicada hacia el lado de la alameda Chabuca Granda, es un ingreso exclusivo para familiares del presidente de la República y conduce a la residencia presidencial. En tanto, la entrada formal para invitados a la casa de gobierno es la de la puerta de Desamparados.

La fiscal de lavado de activos Luz Taquire investiga, precisamente, los ingresos de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo a Palacio no reportados al Ministerio Público.