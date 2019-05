Fuerza Popular evalúa proyecto que eliminaría la inmunidad de arresto

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, adelantó hoy que su agrupación política trabaja en un proyecto de ley para modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República sobre la inmunidad parlamentaria.

Carlos Tubino expresó que vienen realizando consultas y el respectivo análisis jurídico en dos aspectos principalmente. En primer lugar sobre la posibilidad de eliminar la inmunidad de arresto y en segundo lugar acortar los plazos para atender los pedidos de levantamiento de inmunidad que presente el Poder Judicial.

"Estamos analizando que si un congresista viene con un proceso judicial pendiente, como en el caso del congresista Edwin Donayre, no necesita tener inmunidad de arresto. No debería tener inmunidad de arresto, mientras que la inmunidad de proceso no la necesita porque ya está siendo procesado", comentó en diálogo con este Diario.

Sobre la reducción de plazos para resolver los pedidos de levantamiento de inmunidad, mencionó que se incluiría la figura del silencio positivo.

"A lo largo del artículo 16 hay varios plazos, desde que se presenta el caso. La modificación sería para que cuando la Corte Suprema pida el levantamiento de la inmunidad el Congreso se pronuncie de manera rápida", añadió.

El legislador añadió que una vez que presenten el proyecto este tendrá que ser debatido, al igual que las iniciativas de otras bancadas, en comisión y luego iría al pleno.

-¿Qué dice la ley?-

El artículo 93 de la Carta Magna señala sobre los parlamentarios:

"No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento".



-"Sería inconstitucional"-

​El ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, señaló a este Diario que la inmunidad de arresto está contemplada en el artículo 93 de la Constitución, por lo que no puede ser modificada vía reglamento.

"La Constitución es expresa respecto a la inmunidad, que comprende la inmunidad de proceso y la de arresto, de tal manera que si se quisiera modificar esto, o eliminarse, tendría que ser a través de una reforma constitucional y no por modificación del reglamento. Sería inconstitucional porque una ley de inferior rango, como es una resolución legislativa, no puede modificar la Constitución", explicó.

Urviola agregó que a través del reglamento del Congreso sí se podría acortar plazos, hacer más expeditivo el trámite interno en el Congreso, "que me parece es lo que se debería hacer".