El último sábado, tres días después de la juramentación del Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez, ningún miembro de la bancada de Perú Libre se presentó en la Comisión de Constitución para defender la postura del Gobierno respecto a la insistencia del Congreso sobre la autógrafa que regula la cuestión de confianza. Este hecho ha sido interpretado en el Parlamento como la primera señal de que el cerronismo puede dejar en limbo al oficialismo en lo que se viene.

En la Comisión de Constitución, Perú Libre cuenta con cinco miembros, de los cuales cuatro provienen de la facción cerronista. La única que no pertenece a este bloque es Betssy Chávez, quien no asistió debido a que ahora es ministra de Trabajo.

Para la oposición, que la facción cerronista deje solo al Gobierno es un tema importante. La única defensa a la postura oficialista provino de Juntos por el Perú y Somos Perú, las dos únicas bancadas que han sido aliadas.

Ante la escasa defensa, la propia Mirtha Vásquez anunció una ronda de diálogos. “Desde el Ejecutivo esperamos que, luego de la ronda de diálogos que se tendrá con las bancadas parlamentarias, se encuentre una fórmula normativa equilibrada que disipe los temores y corresponda a las reglas democráticas”, escribió en Twitter.

A los primeros que necesita convencer Vásquez es a los legisladores oficialistas.

Sin señales

Tal como había adelantado este Diario, la bancada del lápiz se fraccionó y la facción cerronista reclamó la ausencia partidaria en el Gabinete de Vásquez, por lo que salió –el mismo día de la juramentación– a rechazar los nombramientos.

Pasados los días, el tono opositor del ala cerronista no ha cambiado y el Gabinete aún no ha tenido acercamiento con este bloque liderado por Waldemar Cerrón, Silvana Robles, Álex Flores, Kelly Portalatino y el reintegrado Guido Bellido, quien acaba de dejar la PCM.

Hasta la fecha, Mirtha Vásquez solo ha recibido la visita de tres de los 37 miembros de la bancada: María Agüero, Wilson Quispe y Óscar Zea. Para la PCM, esto ha sido una buena señal para comenzar a establecer los diálogos con la bancada.

La única complicación es que hoy empieza la semana de representación y la mayoría de congresistas viajará a sus regiones, con lo cual se vuelve difícil concertar una reunión para la ronda de diálogos anunciada por Vásquez.

En la facción cerronista esperaban recibir un mensaje en estos días, pero las señales de Vásquez no llegaron. Por ejemplo, en el bloque allegado a Vladimir Cerrón habían visto que Vásquez, en marzo pasado cuando era presidenta del Congreso, firmó dos proyectos de ley de sus colegas de la bancada del Frente Amplio que planteaban modificar el artículo 206 de la Constitución para disponer un referéndum que permita la convocatoria de una asamblea constituyente. Con ello, los cerronistas esperaban un pronunciamiento favorable de Vásquez por la constituyente, pero sucedió todo lo contrario.

En una entrevista con TV Perú, Vásquez dijo que el tema no era prioridad en este momento. “Eso es parte de un proceso largo. No lo va a plantear este gobierno de hoy para mañana. Incluso he escuchado hablar al presidente de generar condiciones, de crear comisiones de expertos. Hay partidos políticos que están por su lado en una apuesta por legitimar esto con la ciudadanía, recogiendo firmas”, refirió.

Ante ello, la legisladora Kelly Portalatino reveló el consenso de la mayoría de la bancada del lápiz para respaldar al presidente Pedro Castillo, pero no a la titular de la PCM. “Vásquez no es el sentimiento de la mayoría a quienes nosotros representamos”, sostuvo.

Proyecciones

El mensaje de Vásquez ha caído bien en las bancadas del centro. El vocero de APP, Eduardo Salhuana, dijo que espera que ratifique ante el Congreso que la asamblea constituyente no es una prioridad.

Sin embargo, fuentes de este Diario explicaron que, si bien la posición partidaria es votar a favor, no están seguros de que la bancada acoja esa postura después de la mala experiencia sufrida con Bellido, quien tras recibir el voto de confianza se volvió más radical y confrontacional con el Congreso.

En Acción Popular existe aún el temor de que el Gobierno presente una cuestión de confianza contra la autógrafa que regula ese mecanismo. “Mirtha Vásquez puede hacernos quemar nuestra primera bala de plata”, dijo la referida fuente de la lampa.

Tanto en APP como en AP miran con bastante atención el comportamiento de la facción cerronista. Si este bloque opta por una abstención en el voto de confianza, las bancadas de centro también podrían sumarse y dejar en el limbo al Gabinete Vásquez en busca de que se atiendan sus demandas. Estas son distintas: Perú Libre quiere más ministros de su bloque y APP quiere que salga el ministro del Interior, Luis Barranzuela.

Los últimos 5 votos de confianza:

PRIMER MINISTRO GOBIERNO A favor En contra Abstención Vicente Zeballos Martín Vizcarra 89 35 4 Pedro Cateriano Martín Vizcarra 37 53 34 Walter Martos Martín Vizcarra 115 5 4 Violeta Bermúdez Francisco Sagasti 111 7 1 Guido Bellido Pedro Castillo 73 50 0





