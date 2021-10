Conforme a los criterios de Saber más

En la casona de Paseo Colón están en el tramo final del conteo de inscripciones. Aunque la gigantografía colocada en la fachada del edificio que ahora alberga al Partido Magisterial y Popular (PMP) ha sido removida, los teléfonos promocionados ahí para la afiliación siguen atendiendo desde temprano. A las 9:30 a.m., una joven indica al otro lado de la línea que portar el DNI es el único requisito para acercarse al inmueble del jirón Washington 301 y –de esa forma– unirse al partido formado en las bases sindicales del presidente de la República, Pedro Castillo.

Si bien el jefe del Estado no ha renunciado a su afiliación a Perú Libre, en el PMP su figura es central y atrayente para los nuevos simpatizantes. La organización en formación tampoco descarta que en algún momento Castillo pase a ser parte de sus filas. “La aspiración del magisterio en general es que Pedro [Castillo] esté a la cabeza del partido que hemos creado”, afirmó Miguel Miranda, personero legal del PMP, en diálogo con El Comercio.

Esta ausencia no ha sido impedimento para que aceleren la recopilación de documentos con el fin de solicitar su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según Miranda, están en el tramo final y en los próximos días se acercarán al ente electoral para consultar la fecha en la que podrán presentar sus expedientes y comenzar el proceso.





Las personas que trabajan en la revisión de afiliaciones presentadas al Partido Magisterial y Popular. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)





A puertas abiertas

En el PMP aseguran que el objetivo no solo son las políticas educativas. Al igual que otras fuerzas de izquierda, aspiran a que redacte una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. Rechazan toda medida de estatización y apoyan la idea de abrirse a los mercados e inversión bajo condiciones favorables a la población.

El partido en formación tiene como presidenta a Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef Tacna, organismo de fachada de Sendero Luminoso. Además, la comitiva de dirigentes la integran 17 fundadores que representan a sus regiones. Entre ellos están Manuela Méndez (Áncash), Juan Chuquiano (Ucayali), Lorenzo Cahuana (Lima Metropolitana), Héctor Llamoctanta (San Martín) y Jaime Wilson Sucapuca (Puno).

En el grupo de representantes regionales también hay personas vinculadas al Movadef que ingresaron a Palacio de Gobierno utilizando el nombre de un ministerio pese a no laborar ahí y una acusada de plagio.

Mario Guanilo Amaya – Fundador PMP La Libertad: El 9 de agosto, visitó al presidente Pedro Castillo identificándose como parte del Ministerio de Educación (Minedu) pese a no trabajar ahí. Respondió a El Comercio: “No soy funcionario del Minedu. Soy un profesor cesante y por serlo pertenezco al Minedu”, respondió a El Comercio . Volvió a Palacio de Gobierno el 8 de octubre, esta vez como visitante particular.

El 9 de agosto, visitó al presidente Pedro Castillo identificándose como parte del Ministerio de Educación (Minedu) pese a no trabajar ahí. Respondió a El Comercio: “No soy funcionario del Minedu. Soy un profesor cesante y por serlo pertenezco al Minedu”, respondió a . Volvió a Palacio de Gobierno el 8 de octubre, esta vez como visitante particular. Over Venturo Moscoso – Fundador PMP Junín: En marzo del 2011 solicitó su afiliación a la organización política “Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)”, según consta en el ROP. El partido no logró la inscripción.

En marzo del 2011 solicitó su afiliación a la organización política “Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)”, según consta en el ROP. El partido no logró la inscripción. María Tarazona Alvino – Fundadora PMP Huánuco: Actual viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (RS Nº 004-2021-MIDIS). Acusada de plagio por la tesis que presentó a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, el 2016, para obtener una segunda especialización, según “Sálvese quien pueda”.

Entre los fundadores regionales del PMP hay integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el sindicato del magisterio fundado por el presidente Castillo y en cuya base se gestó el PMP. Ellos son Ana María Bueno Abanto (Cajamarca), secretaria del Interior y Actas de la Fenate; y Filiberto Valverde Vega (Ica), subsecretario de Prensa y Propaganda.

Desde fines de setiembre, el presidente Castillo ha recibido a numerosas comitivas de la Fenate Perú en Palacio de Gobierno. Esto ocurrió el 30 de setiembre y el 1 de octubre. Los encuentros fueron consignados en la agenda presidencial.

Entre las visitas figuran Rosa Luz Pérez Ramírez, representante de Arequipa del PMP y secretaria de Prensa y Propaganda de la Fenate Perú; Roy Carlos Palacios Ávalos, fundador en Pasco del PMP; y Roger Wualther Apolinar Ortiz, representante del PMP de Lima provincias.

De otro lado, se advirtió el ingreso a Palacio de Francisco Ccapa Queque. Su nombre está en la lista de adherentes al Movadef donde también figuran Mery Coila, David Quispe Huanca y Grimaldo Casqui Solano, integrantes del CEN de la Fenate. El detalle de los nombres está en una base de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Segundo Vásquez, secretario general de la Fenate Perú, dijo que Ccapa Queque no pertenece a este gremio, aunque se identificó como parte de él, según quedó registrado. “A veces es un poco complejo poder tener algún tipo de control sobre eso. Una cosa es firmar planillones y otra ser integrante de la organización. A veces muchas personas que no conocen el tema firman”, respondió Vásquez. El Comercio intentó comunicarse con Ccapa, pero no hubo respuesta.

El primer objetivo: las elecciones 2022

Algunos requisitos para la inscripción:

Más de 25 mil afiliados.

Comités partidarios en no menos de cuatro quintos de las regiones y no menos de un tercio de las provincias. Esto significa que el partido deberá presentar, como mínimo, 65 comités.

Cada comité debe contar al menos con 50 afiliados válidos.

Lo reunido por el PMP:

27 mil afiliados

80 comités, de los cuales 66 son provinciales. El trabajo empezó hace dos meses, el 10 de agosto.

El último sábado, los dirigentes se reunieron para revisar todo lo consolidado, firmar el estatuto y reglamento.

“Todo hace indicar que el lunes estaré solicitando al JNE que me asigne día y hora para entregar la documentación. Podríamos decir que prácticamente estamos solo dando la formalidad al expediente porque los requisitos ya los tenemos”, aseveró Miranda. Además, el presidente Castillo está al tanto del proceso de inscripción que iniciará el PMP. Esta información le fue alcanzada en las reuniones que se tuvo en Palacio. “Nos preguntó en qué etapa estamos [con el partido], yo le he informado que estamos en la etapa final y que la próxima semana estamos presentando. Le he comunicado porque, es más, me la solicitó”, indicó Miranda.

Financiamiento

Según el personero legal, la segunda planta ha sido dada “en calidad de préstamo” por una empresaria, de quien Miranda no brindó mayores referencias. Aunque comentó que el pago mensual del arrendamiento asciende a los S/5.400. “Una vez inscritos tenemos que formalizar con un contador para llevar las cuentas del partido. En este momento cada uno aporta”, dijo.

El sostén del proyecto político parte por cada región. Se estableció una cuota mensual de S/500 para impresiones y fotocopiado. El trabajo de afiliación es, más bien, un voluntariado. “A los jóvenes que hacen el trabajo de digitado no les pagamos, son de la base de Lima y vienen”, añadió Miranda.

El cónclave de las izquierdas

El PMP participó la semana pasada en un encuentro con partidos de izquierda, donde se conversó sobre la posibilidad de formar un bloque unificado. La reunión fue convocada en el inmueble de Breña donde el presidente Castillo despachó durante los primeros días de su mandato.

Miguel Miranda detalló que a la cita acudieron Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú; Marco Arana, líder del Frente Amplio; la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú; el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón; y el jefe del Estado.

“Es una reunión que tuvimos con el presidente para determinar la posibilidad de formar un bloque de izquierda. Si bien el PMP va a seguir hasta lograr su inscripción, no nos consideramos enemigos de Perú Libre, sino que podemos llegar a un consenso con ellos”, añadió Miranda.

Fuentes de los partidos presentes en la reunión confirmaron que esta se dio entre organizaciones de izquierda y que se dialogó sobre la situación del gobierno, el proceso constituyente y el panorama para las elecciones municipales y regionales del próximo año. Uno de los objetivos en común sería la redacción de una nueva Constitución vía una Asamblea Constituyente.

En tanto, Miranda comentó que en este espacio de diálogo que conformaron abordaron de qué manera las fuerzas de izquierda avanzaban “hacia la gobernabilidad”, deponiendo diferencias.

Miguel Miranda ahora ocupa la oficina que era usada por Pedro Castillo durante la campaña presidencial, en la casona de Paseo Colón. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

El factor Fenate Perú

Tanto Segundo Vásquez como Miguel Miranda explicaron que el partido nació en las bases sindicales de la Fenate luego de los resultados de las últimas elecciones. “La salida estructural dentro de la federación ha sido formar el frente político magisterial, cuya tarea era reforzar la campaña de Pedro Castillo, lograr el triunfo electoral”, explicó Miranda. Por lo que el siguiente paso fue formar el partido político y que la Fenate continúe su propio rumbo.

“El hecho de que las fuerzas sindicales entren a una campaña política ya significaba que habíamos salido del espacio sindical para ir al espacio político”, agregó el personero legal del PMP.

En tanto, Segundo Vásquez agregó que el PMP fue formado con autorización de la Fenate Perú. Aunque cuenta con su propia autonomía y no todos los agremiados participan en él.

El currículo en la agenda de la Fenate

Fenate Perú está enfocada por estos días en elaborar una nueva propuesta de currículo nacional escolar. “Un nuevo currículo que nazca desde el sentir del maestro, el estudiante, el padre de familia, las rondas, las organizaciones populares”, dijo Segundo Vásquez a El Comercio.

El documento se encuentra en la etapa de aprobación provincial. A fines de este mes, pasará a la etapa regional y en noviembre a la macrorregional. Finalmente, entre diciembre y enero del 2022 plantean organizar el primer congreso pedagógico de la Fenate, donde se expondrá esta propuesta curricular para ser presentada al Minedu y al mismo presidente de la República.

El dirigente comentó que el enfoque de este nuevo currículo estará en la contextualización. Es decir, la posibilidad de ser adaptado en cada región. “El currículo actual es un currículo designado para conseguir un ser humano no humano. Un ser humano simplemente preparado como robot, sin crítica, sin razonamiento, preparado para entrar a la selva de la competencia capitalista”, opinó Vásquez. Una de las propuestas es, por ejemplo, que los cursos retornen a sus nomenclaturas tradicionales y separadas.

Además, de acuerdo con lo adelantado por Vásquez, el enfoque de género implementado en el actual Currículo Nacional dejaría de ser un aspecto transversal en la propuesta que están elaborando. “[¿Qué ya no exista el enfoque de género transversal en el currículo nacional?] No, ¿para qué? Los valores deben ser transversales. La discriminación no solo es de género, la discriminación es fundamentalmente social”, expresó el dirigente.

