La salida de Guido Bellido como primer ministro, su reemplazo por la excongresista Mirtha Vásquez y los otros cambios en el Gabinete Ministerial empezaron a tomar fuerza desde el mediodía del miércoles. La bancada de Perú Libre, principalmente la facción más cercana a Vladimir Cerrón,, se reunió y luego fue a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo. Las explicaciones que este dio, sin embargo, no convencieron a dicho sector del grupo parlamentario y este ha emprendido ahora un discurso opositor.

Los legisladores llegaron hacia las 6:30 p.m. e inicialmente personal de seguridad les había impedido el ingreso. A la par, Castillo mantenía otras reuniones de cara a la juramentación y arribaban a Palacio de Gobierno los nuevos ministros. Según pudo conocer El Comercio, la cita fue breve, duró poco más de diez minutos y fueron los voceros quienes hicieron uso de la palabra.

El objetivo fue solicitarle al mandatario que mantenga su línea de gobierno y que considere al partido Perú Libre en las designaciones. Sin embargo, ya era tarde, pues el presidente ya había tomado decisiones y minutos después inició la ceremonia.

Tras una intervención del vocero titular, Waldemar Cerrón, este dio la posta a uno de los voceros alternos, Elías Varas, para consultarle al presidente Castillo respecto de los cambios. “Los congresistas reclamaron que ellos son los que han trabajado, encaminado la campaña y eso se tenía que considerar. En ese sentido ha sido la participación de los congresistas”, comentó a este Diario el legislador Óscar Zea, quien agregó que en ese momento Castillo les confirmó que Mirtha Vásquez asumiría la PCM.

Durante la reunión en la que participaron más de 20 parlamentarios, Castillo también comentó que había conversado con Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, para tomar las decisiones. Explicó que “era acuerdo de esa conversación”, agregó Zea.

Al respecto, la vocera alterna Silvana Robles comentó que tal explicación del mandatario causó sorpresa entre los presentes. “Nos dijo que había conversado con el secretario general, que había sido consensuado con el secretario general. Nos quedamos en perplejidad, nos miramos. Luego llamamos al doctor Vladimir y dijo que sí habían conversado, pero que esas definitivamente no eran sus propuestas”, manifestó.

En cuanto a la salida de Bellido, Robles sostuvo que Castillo no dio una explicación clara. “Nos dijo que estaba tomándose sus atribuciones, que son legítimas. Y que él había conversado con la señora Mirtha Vásquez, que ella estaba dentro de los ideales que él tenía como gobierno. Más explicaciones no nos dio”, apuntó.

Luego de la reunión, ya en exteriores de Palacio de Gobierno, vino el pronunciamiento público del vocero Waldemar Cerrón, quien airado exclamó que la bancada no respalda al Gabinete y que consideraba lo ocurrido como una “traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder”.

Robles, en la misma sintonía, aseveró a este Diario: “Este no es un Gabinete de Perú Libre y obviamente el Gobierno. Hemos llevado a un presidente al cargo, pero en la actualidad consideramos que al no tener representatividad ni cuota partidaria el partido no es Gobierno, menos formaría parte del Gabinete”.

A su juicio, si bien la legisladora Bettsy Chávez, nueva ministra de Trabajo, es militante ya se ha visto su “tendencia”. “No entendemos cómo es que sigue en la bancada”, aseveró.

“La señora [Dina] Boluarte sí es militante, pero también han podido notar que ella ya está derechizada. Puede ser militante, pero si ella deslinda del partido contradiciéndolo, pues es prácticamente entendible que no tendría que formar parte de las filas de Perú Libre”, dijo también sobre la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Respecto a Luis Barranzuela, ministro del Interior, Robles aseguró que no es propuesta del partido. Ello pese a que se trata de un abogado que ha defendido a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y al propio partido en el marco de una investigación fiscal por lavado de activos.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre: “Yo voy a pensar en dar el voto de confianza”

División interna

Si bien el ala cerronista no respalda al Gabinete, distinta es la posición de otros legisladores de la bancada de Perú Libre. El parlamentario Víctor Cutipa se desmarcó del comunicado del grupo parlamentario en el que se cuestionó los cambios ministeriales, exigió “representación partidaria” y pidió “excluir a derechistas, caviares y traidores”.

Cutipa comentó que participó en la reunión de bancada previa a la cita en Palacio, en donde manifestó su postura a favor del nuevo Gabinete.

“Es una prerrogativa del presidente de la República de nombrar al Gabinete. Desde ese punto de vista respaldo esa decisión tomada, porque considero que se ha tenido que evaluar seriamente al tomar esa decisión. A nosotros nos corresponde dar el voto de confianza o no, pero en el caso mío, haciendo una revisión rápida de la primera ministra y los integrantes que se han sumado al Gabinete, creo que es fundado darle el voto de confianza”, explicó a El Comercio y dijo esperar que sus colegas cambien de parecer.

El congresista Óscar Zea consideró que el comunicado de Perú Libre debió precisar los nombres de quienes lo suscriben, pues él no está entre ellos. La prerrogativa es del presidente de la República para continuar o cambiar ministros o al premier. Eso no es ninguna novedad. A nadie nos tiene que sorprender, son cargos de confianza, no veo nada extraño […] Apoyo la gobernabilidad, apoyo la prerrogativa del presidente. Creo que el presidente es el que toma las decisiones, lo apoyo y voy a seguir apoyándolo no solamente yo, sino otro grupo de congresistas”, añadió.

A su turno, la legisladora Katty Ugarte dijo no compartir los términos del comunicado del miércoles. Pero consideró que la bancada tendrá que dialogar y la llamó a la reflexión y unidad.

“El Perú necesita estabilidad, gobernabilidad. Y en esas condiciones no se podía. Estamos en una crisis política donde se venían censuras y todo ello. Los cambios que ha hecho el presidente son para mantener la tranquilidad y la reactivación económica […] Es la decisión del presidente. Él ha visto por conveniente que necesitamos la gobernabilidad del país, apoyo la decisión del presidente”, sentenció.

Por su parte, el legislador Pasión Dávila dijo esperar un nuevo diálogo con el presidente Pedro Castillo para que la bancada decida su voto de confianza a favor del nuevo Gabinete. “Respaldo la decisión del presidente, porque es su facultad. Sin embargo, para generar confianza, hay que hacer puentes con la bancada y de esa manera direccionar lo que necesita el pueblo”, expresó. Sobre la demandada cuota partidaria, aseveró que “lo que queremos es que cada ministro haga bien su trabajo, transparente y de lucha contra la corrupción. Sea quien sea”.

Otros congresistas que han marcado una postura distinta a la del ala cerronista de la bancada son Roberto Kamiche y Francis Paredes. Al cierre de este informe, la bancada de Perú Libre se encontraba reunida.

