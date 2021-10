Conforme a los criterios de Saber más

La caída de Guido Bellido y la asunción de Mirtha Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha roto la tregua que había alcanzado la bancada oficialista de Perú Libre en defensa de la gestión del presidente Pedro Castillo. No todos han quedado contentos con la conformación del nuevo equipo ministerial y desde el mismo grupo parlamentario oficialista se empieza a hablar de una vacancia presidencial. Esta es la historia de encuentros y desencuentros de una tregua que duró menos de una semana.

Las alarmas en la facción ‘cerronista’ de la bancada de Perú Libre se prendieron desde las 11:00 a.m. del miércoles 6, cuando se canceló el Consejo de Ministros. Desde esa hora, en el despacho de la PCM se comenzó se comenzó a rumorear que habrían cambios y esta vez eran conscientes de que no era una falsa alarma -a la que nos tenía acostumbrado el gobierno- por un visita particular en el despacho presidencial.

Unas tres horas antes, a las 8:02 a.m. según el registro de visitas, ingresó a Palacio de Gobierno la excongresista y extitular del Parlamento Mirtha Vásquez.

En el entorno oficialista, el nombre de Vásquez no era nuevo porque durante la conformación del primer gabinete de Guido Bellido, estuvo voceado para la cartera de Justicia. Esto nunca se concretó, según fuentes oficialistas, debido a que el sector ‘cerronista’ la consideraba parte de la izquierda progresista.

Vásquez había sido congresista del Frente Amplio, pero en efecto había formado un bloque, junto a Rocío Silva Santisteban, el cual tomaba distancia respecto a las posturas más radicales de sus colegas de bancada (uno de ellos, el ahora exministro de Producción Yván Quispe).

La visita de Vásquez al presidente de Pedro Castillo despertó las alarmas por un detalle. Un día antes, el martes 5, la excongresista ya había estado en Palacio de Gobierno junto a la legisladora del lápiz Betsy Chávez, quien al día siguiente sería nombrada ministra de Trabajo. Ambas ingresaron a las 7:42 p.m. y se retiraron unos 45 minutos después.

Para las 12:20 p.m. del miércoles 6, los congresistas ya sabían que “habría cambios mayores”. Casi tres horas más tarde, esto se confirmó con la filtración de la carta de renuncia de Guido Bellido. Para las 3:45 p.m., Bellido ya había remitido un documento al Oficial Mayor del Congreso informando que retomaría sus labores parlamentarias.

Para esa hora también ya se tenían tres de los siete cambios del segundo Gabinete Ministerial de la gestión Castillo: Mirtha Vásquez a la PCM, Betsy Chávez a Trabajo y Gisela Ortiz a Cultura. Vásquez y Ortiz entraban a ocupar los cupos que tenían personajes vinculados al ‘cerronismo’.

Con esa confirmación, la facción ‘cerronista’ de la bancada de Perú Libre activó una serie de reuniones en busca de adoptar medidas.

Cónclaves ‘cerronistas’

Al promediar las 3:30 p.m., Guido Bellido asistió al Edificio Santos Atahualpa del Congreso para reunirse con sus colegas de bancada Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino. Estos dos últimos le consultaron cómo y por qué Pedro Castillo le había solicitado su renuncia. En la interpretación de la facción ‘cerronista’, Castillo buscó la salida de Bellido. En dicha reunión se acordó que se debería convocar a una reunión de bancada para fijar una postura firme frente a lo que desde ya consideraban “una traición” del presidente Castillo a Perú Libre.

Las fuentes consultadas del ala ‘cerronista’ consideran que Castillo no quiso quedar mal con su amigo, el ministro Iber Maraví, siendo la única baja ministerial, y por ello terminó bajándole el dedo también a Guido Bellido.

Otro sector responsabiliza de la medida al jefe del gabinete técnico, Auner Vásquez. A este último también lo responsabilizan de haber paralizado la publicación de las resoluciones de nombramientos de directores del BCR, algo que Bellido ya había firmado desde el viernes pasado.

Para los ‘cerronistas’, la única baja ministerial que debió producirse era la de Iber Maraví, pero aseguran que era el protegido del jefe de Estado. Pese a lo que consideraban, se había logrado una tregua la semana pasada a pedido del propio Castillo “en defensa del gobierno” ante la anunciada censura contra Maraví desde el Congreso.

La tregua había ocurrido después de que el presidente Castillo llamara a la bancada a Palacio de Gobierno para darles un ‘jalón de orejas’ por los chats revelados donde se mostraba a los ‘cerronistas’ complotando contra los ministros que no eran de su facción.

La tregua implicaba que los ‘cerronistas’ defendieran a Maraví y que la facción magisterial no se meta con Bellido pese a las discrepancias que mantenían. Pero la tregua duró menos de una semana.

Tras confirmarse lo de Mirtha Vásquez como reemplazo de Guido Bellido, el vocero de la bancada Waldemar Cerrón convocó a una reunión urgente. A puertas cerradas y sin asesores, los congresistas del lápiz empezaron a discutir sobre la postura que debían tomar y el pronunciamiento que darían.

La reunión fue tensa y terminó con la propuesta del mismo vocero para visitar Palacio de Gobierno para expresar sus discrepancias a Castillo. Fue así como 21 de los 37 congresistas fueron a pie hasta la sede presidencial, con los ‘cerronistas’ encabezando la comitiva con los brazos entrelazados. Llegaron a las 6:40 p.m. y se retiraron una hora y media después, poco antes de la ceremonia de juramentación del nuevo Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez.

El acuerdo era solicitarle al presidente Castillo que la salida de Bellido no signifique un giro en el gobierno. El tono se radicalizó tras la reunión pues, según las fuentes, Castillo no les dio espacio para realizar los cambios de último minuto que ellos pedían antes de la juramentación.

“(Queremos) decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este Gabinete porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos”, afirmó el vocero Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, al salir de Palacio de Gobierno.

Aníbal Vásquez, Dina Boluarte y Betsy Chávez juntos desde las épocas de campaña. Hoy integran el Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez.

Cuestión de cuotas

Horas más tarde, la facción ‘cerronista’ emitiría una comunicado que se titulaba: “Bancada de Perú Libre exige al presidente de la República representación partidaria en el nuevo Gabinete”. En el cuerpo de texto decía: “Los aliados electorales han tomado el control y dirección de muchas carteras ministeriales para desarrollar sus propios proyectos políticos”.

¿Cuán de cierto hay en que el partido Perú Libre ha perdido espacio en el equipo de gobierno? Si uno se guía por los carnet partidarios, podría tener una visión equivocada, debido a que las facciones se han ido reacomodando según sus propios intereses.

Facciones dentro del Gabinete Ministerial Gabinete Guido Bellido I Gabinete Guido Bellido II (tras la salida de Héctor Béjar) Gabinete de Mirtha Vásquez Facción ‘cerronista’ 6 5 3 Facción ‘castillista’ - magisterial 5 6 4 Otros partidos (aliados electorales) 6 6 5 Facción de independientes 2 2 7

Como se observa en el cuadro, la facción ‘cerronista’ se ha visto reducida a la mitad. De los nuevos ingresos al Gabinete está ligado al secretario general de Perú Libre: Luis Barranzuela, titular del Ministerio del Interior, quien se presentó como abogado del partido del lápiz en investigación fiscal.

La facción de independientes crece por la presencia de Mirtha Vásquez, sumado a las figuras que han adoptados una posturas propias como Aníbal Vásquez y Dina Boluarte. Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron que Boluarte fue clave en la designación de Mirtha Vásquez y Betsy Chávez.

La legisladora Chávez venía buscando conformar una facción de independientes en la bancada del lápiz, pero sin mucho éxito. Su propuesta no terminó de calar a la facción magisterial, y la semana pasada fue señalada dentro de la bancada como la autora de la filtración de los chats internos. También sospecha que puede ser uno de los miembros de la bancada que, según el vocero de Renovación Popular Jorge Montoya, firmó la moción de censura contra Maraví.

Desde un inicio, Chávez se alejó del ‘cerronismo’ por discrepancias y acusaciones que surgieron por sus constantes apariciones en medios de comunicación. Incluso llegó a ser vocera de la bancada, pero tuvo que dejar el cargo por discrepancias. Ante ello, se alineó con Boluarte y ahora ambas trabajarán juntas desde el Gabinete.

En el caso de la facción ‘castillista’ se hizo un cambio crucial: en Educación se sacó a Juan Cadillo y su reemplazo es Carlos Gallardo, representante del Fenate, el gremio de Castillo. Este cambio respondió a un pedido concreto de la facción de congresistas docentes que venían reclamando la falta de atención a sus reclamos por parte del exministro Cadillo.

¿Qué es lo que busca con tanto anhelo la facción magisterial? El cambio total de la Ley de Reforma Magisterial que los obliga a tomar evaluaciones. ¿El cambio cubre todas sus expectativas? No, debido a que al menos cinco de los 13 miembros de la facción esperaban que se designe como ministro a un congresista docente.

“Esperamos que pueda corregir el profesor Pedro Castillo y que realmente refleje ser el gobierno del pueblo, escuchando a los legítimos dirigentes del pueblo”, dijo ayer, en tono no tan animado, el congresista docente Edgar Tello.

Aún así, legisladores de la misma facción como Roberto Kamiche Morante, Francis Jhasmina Paredes Castro, Katy Ugarte (reo contumaz), Pasión Dávila y Óscar Zea respaldaron los cambios ministeriales desde sus cuentas en Twitter. Esto con la intención de bajarle el tono al comunicado que sacó la facción mayoritaria de ‘cerronistas’.

Cuestión de votos

El problema para Pedro Castillo es que la facción que aún lo defiende en la bancada de Perú Libre es minoría (unos 13). Mientras que los ‘cerronistas’ pueden llegar hasta 22 y otros dos no tiene tan definida la facción (una de ellas es la ahora ministra Betsy Chávez).

La gran prueba de fuego será el voto de confianza del Gabinete de Mirtha Vásquez, que será en 30 días. Hasta ese día, la facción ‘cerronista’ buscando presionar con la posibilidad de que su voto pueda ser en abstención. Ellos saben que sus votos sí son importantes como base para negociar con otras bancadas.

Proyecciones para el voto de confianza con aliados naturales Con la facción ‘cerronista’ Sin la facción ‘cerronista’ Perú Libre 37 15 Juntos por el Perú 5 5 Somos Perú-Partido Morado 9 9 TOTAL 51 29

Sin los votos ‘cerronistas’, el Gabinete Ministerial iniciará la ronda de conversaciones con menos de 30 votos. Si bien se logra salir airoso con la mayoría simple de miembros presentes, en el caso hipotético que asistan los 130, necesitaría más de 60 votos. Es decir, tendrían solo la mitad de votos asegurados.

Mirtha Vásquez ha recibido el saludo de Somos Perú y guarda buenas relaciones con el Partido Morado desde su gestión como presidenta del Congreso, mientras que los de Juntos por el Perú son los aliados incondicionales del gobierno. El problema para los cálculos de Vásquez estará en Acción Popular y Alianza para el Progreso. Si bien ambos grupos le otorgaron el voto de confianza a Bellido, en el caso de Vásquez guardan una serie de rencillas del período 2020-2021.

Proyecciones para el voto de confianza con las bancadas de centro Con la facción ‘cerronista’ Sin la facción ‘cerronista’ Perú Libre 37 15 Juntos por el Perú 5 5 Somos Perú-Partido Morado 9 9 Acción Popular 12* 12* Alianza para el Progreso 13** 13** TOTAL 76 54 Tomar en cuenta *Tomando como referencia la votación de Bellido (ahora suman 15) **Sin contar a Gladys Echaíz y Roberto Chiabra

En el cuadro anterior se observa que, al igual que en el caso de Bellido, los votos de AP y APP serán claves. Aunque esta vez también resultan claves los votos de la facción ‘cerronistas’, pues sin ellos llegan apenas a los 54 votos y corren el riesgo de no obtener el voto de confianza si asisten más de 110 parlamentarios a la sesión.

También le podría ayudar al Gabinete de Mirtha Vásquez el voto de Podemos (5). El terreno es más complicado en el caso de las bancadas de oposición Fuerza Popular (24), Avanza País (10) y Renovación Popular (9).

Por lo pronto, la legisladora Silvana Robles, vocera alterna de la bancada del lápiz y figura importante del ‘cerronismo’ ya lanzó la primera advertencia: “El presidente Castillo optó por el suicidio político. La ultraderecha le impuso su agenda camino a la vacancia”.

Otra votación clave podría ser el anunciado pedido de delegación de facultades.

En menos de 100 días de gobierno, en Perú Libre nadie sabe para quién trabaja.

