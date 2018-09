Hijo de Duberlí Rodríguez pidió ayuda en proceso, según colaborador

El colaborador eficaz identificado como 0108-2018 declaró ante el Ministerio Público que el hijo del ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez pidió ayuda al círculo cercano de Walter Ríos, quien fuera titular de la Corte de Justicia del Callao, para que intercedan a su favor en un proceso por minería ilegal.

Según el dominical “Cuarto Poder”, el testigo aseguró que Javier Rodríguez, hijo del por ese entonces presidente de la Corte Suprema, se entrevistó con Gianfranco Paredes, asesor del juez Walter Ríos, para ese fin.

Hoy, tanto Paredes como Ríos se encuentran cumpliendo prisión preventiva en el marco de la investigación a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, banda a la que además se les acusa de formar parte.

De acuerdo con el testimonio del colaborador 0108-2018, Javier Rodríguez buscaba ayuda en relación a una carga de minerales proveniente del Cusco, y que finalmente fue intervenida por las autoridades en el aeropuerto.

En un inicio, este proceso estaba a cargo del Tercer Juzgado Penal Liquidador del Callao, a través del expediente 1410-2015, y se investigaban el presuntos delitos de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y tenencia.

En marzo de 2017, cuando el proceso pasó a la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao, que presidía el juez Daniel Adriano Peirano, se ordenó la devolución de todo el mineral incautado.

Consultado al respecto, el hijo del ex presidente de la Corte Suprema reconoció que conoce a Gianfranco Paredes. Sin embargo, negó que le haya pedido que se interceda en este proceso.

En diálogo con el canal digital “UCI Noticias”, Javier Rodríguez también descartó que tenga alguna cercanía con Walter Ríos.

“No he tenido con él contubernios de ningún tipo para que él [el colaborador] me esté involucrando en este expediente. […] Desconozco absolutamente de qué se trata en sí. No conozco a la empresa, sé que es una empresa de nombre árabe, [pero] no conozco a su dueño ni a su representante legal”, aseveró.