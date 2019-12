Este miércoles se difundió un chat privado entre el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, y el expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), Hugo Coya, en el que ambos conversan sobre la salida de este último del cargo.

(Difusión)

La conversación, a la que tuvo acceso este Diario, muestra que Petrozzi cita a Coya para una reunión, pedido que este último acepta. Luego, en un mensaje posterior a su encuentro, el periodista le dice al ministro que presentará su renuncia al cargo después de su viaje a Londres para reunirse con autoridades de la BBC.

“He pensado en el camino y creo que no puedo quedar mal con los británicos: presentaré mi carta (de renuncia) a mi regreso el 9 de diciembre. Eso te dará tiempo para seguir entrevistando a candidatos”, dice el mensaje que envió Coya a Petrozzi, en alusión también a que Petrozzi ya estaba buscando a su reemplazo.

Ante ello, Francisco Petrozzi respondió a Coya “eres un gran señor”. El extitular del IRTP le pide que se expida la resolución ministerial que autoriza su viaje a Inglaterra. “En este momento te mando la RM”, responde el también integrante del Congreso disuelto.

Este último domingo se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución que removía a Coya del cargo de presidente del IRTP y colocaba en su lugar a Eduardo Guzmán. Coya ha calificado su salida como “intempestiva” y ha denunciado presiones sobre la línea editorial de los medios estatales desde la llegada de Petrozzi a la cartera de Cultura.

Hoy en breve diálogo con este Diario Hugo Coya confirmó la veracidad de ese chat. “Fue el acuerdo al que llegamos porque me dijo que aún no tenía reemplazo. Le dije, ¿qué hacemos con el viaje a Londres?, y él me dijo que no había que quedar mal con los británicos, que viajara a Londres”.

Coya agregó que ambos quedaron en que la resolución ministerial se publique después de ese viaje. “Quedó claro que yo iba a Londres y al regreso presentaba la renuncia y él tenía más tiempo para entrevistar a sus candidatos. En ningún momento me aferré al cargo”, manifestó.

Para tener en cuenta:

El chat difundido revela lo que el mismo domingo, tras su resolución de cese, había dicho Hugo Coya en “Cuarto Poder”, es decir que el acuerdo con Petrozzi fue que iba a presentar su renuncia tras su viaje a Londres. No obstante, Coya también señaló que Petrozzi le habló de un malestar por las coberturas en el canal, y que dos funcionarias habían envenenado al presidente [en su contra]. Coya también expresó en esa entrevista su queja por el hecho de que Petrozzi no haya esperado su retorno para publicar la resolución que dispone su salida.

El chat también confirma lo que Francisco Petrozzi había dicho en TVPerú ese mismo domingo, que la destitución de Hugo Coya fue “coordinada y consensuada”. Sin embargo, Petrozzi no cumplió en hacer efectiva la destitución tras el viaje a Londres. Sobre eso, Petrozzi argumentó luego -en entrevista con ATV- que adelantó la publicación de la resolución porque Coya había filtrado a la prensa la conversación que habían tenido en privado sobre su salida.