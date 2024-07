El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, responsabilizó al fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, por la filtración de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, cuestionó que la fiscalía, “de la manera más insólita”, se sorprenda de sus críticas, cuando Villena es el único que tiene en su poder dicha declaración.

“El único que puede tener la carpeta fiscal de la señora presidenta es el fiscal de la Nación y cómo no nos vamos a disgustar que las declaraciones de la presidenta se filtren a la prensa, siendo él el único responsable de la guarda y custodia de esa carpeta fiscal”, expresó.

“De dónde más va a provenir. ¿Acaso nosotros –digo yo la defensa- va a tener esa pretensión? ¿Con qué finalidad? Es un absurdo”, agregó el primer ministro.

MIRA AQUÍ: Adrianzén dice que Boluarte consignó ante Contraloría número de tarjeta en vez de cantidad de cuentas

Como se recuerda, Boluarte Zegarra acusó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, de filtrar sus declaraciones por el Caso Rolex a la prensa en una diligencia llevada a cabo el pasado 15 de mayo, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, la mandataria reiteró durante el interrogatorio de aquel día su inocencia de los cargos que se le imputan y en un momento anunció que había decidido guardar silencio por la supuesta filtración de sus declaraciones a los periodistas.

“Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa”, aseveró.

Durante ese interrogatorio se le hicieron 19 preguntas adicionales a la presidenta respecto al valor de los accesorios que le entregó el gobernador regional Wilfredo Oscorima, la elaboración de los decretos que incrementaban presupuestos en la región Ayacucho y sobre las reuniones que habría tenido con el gobernador en el despacho presidencial.

MIRA AQUÍ: Contraloría halló presunto desbalance patrimonial por parte de presidenta Dina Boluarte

No obstante, Boluarte se abstuvo de declarar argumentado la filtración de sus dichos a la prensa. “Así como usted dice que le responda yo le digo que está en la fiscalía, esperemos las investigaciones”, manifestó.