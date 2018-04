Los legisladores Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) y Richard Acuña (Alianza para el Progreso) protagonizaron un impasse esta tarde durante el debate que culminó con la decisión del pleno del Congreso de aprobar la prórroga por dos años de la moratoria para la creación de más universidades públicas y privadas en el Perú.

Durante la discusión de la norma, Jorge del Castillo pidió que sus colegas con presuntos intereses en universidades privadas se abstengan.

Tras ello, el aprista hizo alusión al encuentro que sostuvieron este martes el líder de APP, César Acuña Peralta, propietario de la Universidad César Vallejo, con el ex congresista fujimorista Joaquín Ramírez, vinculado a la Universidad Alas Peruanas.

“Esto es un papelón para el Congreso. Uno más. Creo que debe corregirse. Yo estoy seguro, y creo en la palabra del señor Acuña, que el lonche en la Tienda Blanca no ha sido para hablar de este tema. Posiblemente han estado hablando del UTC de Cajamarca contra el César Vallejo de Trujillo, ese debe ser el móvil real”, ironizó.

Richard Acuña, sin embargo, no tardó en responder. A su turno, indicó que su agrupación ha sido clara en referir que no le interesa elaborar un proyecto para el beneficio de la familia Acuña.

“Nosotros, como APP, no porque lo pida el congresista Del Castillo, hemos dicho en todo momento que debemos preocuparnos de lo que significa la moratoria. Como APP no estamos acá para buscar intereses personales ni familiares. Si un desayuno significa para unas personas sombras o miedo, no es mi problema”, respondió el también segundo vicepresidente del Parlamento.

Poco después de la votación, Richard Acuña se acercó al escaño de Jorge del Castillo, donde conversaron brevemente sobre el tema en cuestión.